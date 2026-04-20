電信三雄衝刺衛星落地

電信三雄積極布局衛星落地，應用是關鍵。中華電信（2412）將衛星技術轉換為民生安全、產業升級及防救災韌性；台灣大攜手亞旭、台科大強攻「智慧港灣」；遠傳密切與Amazon Leo洽談，盼將Amazon Leo低軌衛星服務落地台灣。

中華電信是國內唯一具備高、中、低多軌道衛星群的電信業者，除原有高軌衛星ST-2，去年取得OneWeb低軌衛星及SES O3b中軌衛星商用執照，並計畫與美國Astranis衛星公司策略合作，預計今年下半年提供服務，發射台灣首顆專屬衛星。

中華電信並積極擴大衛星應用範圍，橫跨災害救援、偏鄉連外覆蓋、海空通訊、電視頻道傳輸與物聯網等多元場景，結合衛星及智慧科技，打造「天際哨兵」邊坡預警系統，在極端環境下守護山區安全的卓越技術。

中華電信強調，結合衛星及AI建模，強化偏鄉救災的「部落數位孿生災害應變系統」；解決海上通訊死角的「OceanGuard多元智慧箱網養殖防災系統」；建構高強度通訊安全護盾的「福爾摩沙群星智慧護盾網(F.S.S)」；以及確保極端情境下數位命脈不斷訊的「守護數位生命線：衛星／行動通訊雙模聯網」，要成為政府與企業發展韌性網路最強大的後盾。

台灣大攜手攜手亞旭、台科大強攻「智慧港灣」，整合低軌衛星、5G網路、無人載具（UAV/USV）與AI技術，打造PortShield-Sat智慧港灣系統，解決極端環境通訊痛點。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，衛星通訊是實現「通訊無所不在」的最後一哩路，更是建構國家級通訊韌性與國防備援體系的重要拼圖，打造智慧港灣應用，除適用高雄港等，更可望推向國際海運市場。

台灣大已與AST SpaceMobile簽署合作備忘錄，未來推動衛星服務在台落地，並逐步拓展至國防備援、國家緊急應援、企業端應用，以及個人行動通訊等多元場景，打造星地整合的通訊新紀元。

國際低軌衛星營運商Amazon Leo計劃今年中推出低軌衛星服務，中華電信及遠傳均積極爭取合作。由於遠傳持有的28GHz頻段就是Amazon Leo所需頻段，遠傳也積極洽談，期盼2027年引進台灣。