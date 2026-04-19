台積電股價衝3000元？4年漲價計畫能解除「台海折價魔咒」嗎

摘要 台積電2026年第一季營運亮眼，市場反應卻平靜。它啟動4年漲價計畫，預告對象包含蘋果、輝達等大客戶，在AI需求爆發與對手落後等五大支撐下，強化其不可替代地位與定價權。隨海外擴廠加速，壓抑它的「台海風險」估值天花板，能被打破嗎？

2026年第一季，台積電交出一張無可挑剔的成績單：合併營收年增35%，季度營收首度突破兆元大關。三月單月年增45.2%，是有史以來最強的三月。分析師預估淨利將達新台幣5,426億元，若數字成真，將是連續第四季創下歷史新高、連續第九季獲利成長。

但市場反應出奇平靜。

原因不難理解。台積電的四年漲價計畫，早在2025年9月就通知了客戶。客戶搶產能不是新聞，供不應求也不是新聞，AI需求強勁更不是新聞。

讓我們把視角從「這一季賺了多少」，拉遠到「這家公司可能變成什麼」，若漲價是一面鏡子，能否映照台積電在AI時代的真正地位？以及市場為什麼至今仍然不願意為這個地位給出相應的估值。

台積電4年漲價計畫是什麼？

台積電從2026年1月1日起，對所有5奈米以下的先進製程，啟動連續四年的價格調漲，預計持續至2029年。這不是突然宣布的，公司早在2025年9月就開始向主要客戶預告，包括蘋果、輝達、高通、聯發科和超微。

漲幅則按應用場景分級。手機晶片大約調漲5%，CPU約7%，AI與高效能運算晶片漲幅更達到10%。《工商時報》引述法人指出，3奈米家族每年以個位數百分比調漲，但累計下來將達到兩位數。

換算成絕對價位：目前5奈米晶圓每片報價約1.8萬美元，3奈米約2萬美元，2奈米2.5萬美元。更先進的A16製程，分析師最樂觀的預估是每片晶圓要價4.5萬美元。四年連續漲價疊加上去，到2029年的絕對價位將相當驚人。

而且，客戶明知要連漲四年，照搶不誤。蘋果已拿下超過一半的2奈米初期產能，高通和聯發科只能搶剩餘，或等待稍晚量產的N2P增強版。

為什麼台積電敢漲價？5因素支撐

台積電的說法是，定價是「策略導向」而非「機會導向」，會持續與客戶合作提供價值。翻譯成白話就是：我們不是趁火打劫，但價格確實要漲，而且你沒有別的地方可以去。

這句話的底氣從何而來？

因素1》AI需求看不到衰退跡象

最直接的理由是供不應求。台積電2026年三月營收年增45.2%，Semi Analysis分析師Sravan Kundojjala指出，價格上調就是營收超標的「重要因素」。他預估台積電第一季毛利率將達64%，且有望大幅超越其自訂的全年30%營收成長目標。智慧型手機和PC因記憶體短缺而承壓，但AI相關訂單完全補上了缺口。

IDC亞太區半導體研究資深經理Galen Zeng指出，投資人應密切關注台積電是否在4月16日法說會上維持或上調2026年資本支出計畫，因為這直接反映管理層對長期AI需求的信心。目前，台積電全年資本支出預估為520億至560億美元，較去年大增37%。

因素2》對手三星、英特爾掉隊

它能連漲四年而客戶毫無怨言，一方面也是對手不夠爭氣。台積電在3奈米占據約95%市場，而三星該製程持續被良率問題困擾，英特爾也才剛開始量產。至於2奈米的格局會不會變化，還有待觀察。

因素3》EUV設備讓晶圓變「限量資產」

半導體產業從DUV（深紫外光）過渡到EUV（極紫外光）微影技術，EUV設備體積更大、單台要價約3.5億美元、產能擴張速度更慢。先進製程的晶圓現在是科技巨頭競相搶奪的限量資產。

結果是，台積電得以將定價拉到遠高於邊際成本的水準，而需求依然不受影響。從2019年到2025年，台積電的晶圓平均售價以每年約15.9%的速度攀升。2025年單年度內，每片晶圓的毛利就膨脹了約3.3倍，漲價速度遠超生產成本的增長。

因素4》商模改變，前後段它都能賺

此外，台積電不只賣晶圓，還同時掌握了先進封裝。輝達據報已拿下台積電2025和2026年CoWoS先進封裝總產能的60%以上。每一顆Blackwell GPU和即將推出的Rubin架構，都需要CoWoS-L封裝才能將多顆GPU晶粒與HBM3e記憶體堆疊連接在一起。當客戶同時把前段晶圓製造和後段先進封裝都交給台積電，轉換成本就變得極高——台積電在兩個環節收錢，客戶被雙重鎖定。

因素5》海外擴張需要漲價支撐毛利率

最後一個推力是成本。台積電在亞利桑那州的建廠與營運成本遠高於台灣。海外廠預計將稀釋毛利率2到3個百分點，長期可能擴大到3至4個百分點。為了守住公司長期承諾的53%以上毛利率目標，漲價是不可避免的成本轉嫁。

超微執行長蘇姿丰也證實，美國製造的晶片成本比台灣高5%到20%，但超微照單全收。

AI基建成本增，摩爾定律將終結

半導體產業過去半世紀有一個不成文的預期：每一代技術節點，電晶體的單位成本會持續下降，也就是所謂的「摩爾定律」。這個預期正在被台積電的漲價計畫正式終結。

未來的先進晶片會一代比一代貴：EUV設備的天價投入、海外擴廠的高成本、以及AI晶片對封裝面積和記憶體頻寬的無止盡需求，共同推動了這個新現實。

台積電的漲價不會停留在晶圓層面。GPU、AI加速器、資料中心建置成本，都會隨晶圓漲價而水漲船高。分析師預估，成熟製程的產能也可能因為人力和設備資源被大量挪往先進節點而再度緊張，衝擊車用和物聯網晶片的供應。

毛利率62.3%、淨利率48.3%、營收成長超過25%。這種數字哪裡是資本密集的製造業，它更像一家高毛利的軟體平台公司。

現在，蓋一座先進晶圓廠的成本超過200億美元，只有以台積電的產量規模，才能把這個固定成本攤到足夠多的晶圓上，產生正報酬。三星和英特爾正在支付相同的固定成本，卻只服務一小部分客戶。客戶越多，成本攤提能力越強，技術投資越大膽，領先幅度越大，客戶就更沒有其他選擇。

它不可替代，為何估值仍保守？

問題來了，如果台積電是一個擁有絕對定價權的基礎設施壟斷者，為什麼估值沒有反映？

台積電目前的前瞻本益比約22倍。同樣被視為半導體供應鏈壟斷者的艾司摩爾（ASML），前瞻本益比超過36倍。兩者都是各自領域不可替代的存在，但台積電便宜了將近40%。

回顧歷史，台積電過去十年的本益比區間在11倍到33倍之間，中位數約19倍，五年平均約25倍。2025年底約28倍，2026年4月來到34倍左右。確實有擴張，但不是以「壟斷者重新定價」等級的倍數跳升。

答案是四個字：台海風險。這個壟斷者的核心資產——那些能製造2奈米和3奈米晶片的晶圓廠——就在距離中國僅100英里的台灣。

Motley Fool的分析師點出了這個兩難：台積電一直以來都傾向以折價交易，「這讓人不確定它究竟是更便宜的好標的，還是投資人認為地緣政治風險正當化了過去偏低的估值倍數」。台積電ADR過去52週的價格區間從134美元到390美元，部分就反映了這種與地緣政治連動的劇烈波動。

換句話說，台積電的估值上方一直壓著一個天花板，來自「台海」這個無法用財務模型精確量化的風險。

這個天花板，能拆除嗎？

3項布局，它拚抬高市場定價

首先，四年漲價計畫，證明台積電的盈利能力背後有結構性支撐。

其次，亞利桑那「Gigafab聚落」推進正加速台積電全球生產目標。1,650億美元的投資承諾：六座晶圓廠、兩座先進封裝廠、一座研發中心。第一座廠的4奈米製程良率已達88–92%，追平了台南旗艦廠水準。當亞利桑那的產能占到台積電2奈米及更先進製程的30%，「台灣是唯一生產基地」的風險就會被逐步稀釋。

第三，是CoPoS面板級封裝技術，從圓形晶圓到310mm方形面板，可用面積翻倍，成本降低20%至30%。2026年建立試產線，2028年底量產，輝達是首發客戶。這確保台積電在先進封裝這個新戰場上，同樣沒有對手。

三件事指向同一個方向：讓市場逐漸接受，台積電的壟斷地位是持久的，而台海風險是可管理的。

一邊是越來越無可爭辯的壟斷地位和定價權，另一邊是懸在頭上的台海風險。亞利桑那的每一座新廠、每一個良率數據，都是在這場拔河中替台積電增加一點砝碼。如果這場拔河朝台積電有利的方向傾斜，那麼台積電的本益比有可能朝ASML的35到40倍靠攏。

當全世界最關鍵的製造能力集中在一個地緣政治熱點上時，市場究竟該怎麼給它定價？四年漲價計畫沒有直接回答這個問題，但它讓我們看見，台積電正如何一步一步的改寫答案。

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