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國巨第1季營收優於公司指引 法人上調全年EPS至16.3元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國巨創辦人暨董事長陳泰銘出席。圖／本報資料照片
國巨創辦人暨董事長陳泰銘出席。圖／本報資料照片

國巨*（2327）第1季營收381.6億元，季增6.1%、年增22.7%，優於公司原先給予的指引，毛利率季增至38.1%，符合預期，分析師表示，主要是AI相關應用出貨動能持續強勁，使產品組合優化，稅後純益80億元，季增18.5%、年增44.6%，每股獲利（EPS）3.9元。

展望2Q26，公司給予營收溫和成長，毛利率小幅季增的看法，主要是訂單穩健，AI動能依然強勁，且稼動率將進一步提升，一般型產品將由第1季的70~72%提升至75%，利基型產品將由第1季的80~82%提升至85%；法人機構指出，因此，預估國巨*第2季營收為390.8億元，季增2.4%、年增19.2%，毛利率38.2%，稅後純益81.3億元，季增1.6%、年增62.6% ；2026年營收預估為1,587億元，年增19.4%，毛利率38.7%，稅後純益337.7億元，年增42.9%，EPS上修至16.3元。

分析師認為，受惠AI相關產品營收占比提升至14~15%，2026年全年將超過15%，加上漲價調整開始反應於財報，目標價持續具上修空間，因此，持續看好後市營運表現。

國巨 目標價 營收 毛利率 EPS

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