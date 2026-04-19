台積電神隊友帶財押寶時機到 聯發科 、南茂等獲資金卡位

台積電（2330）法說會釋出對半導體產業長期發展的正向展望，吸引市場資金卡位半導體族群。儘管上周五（17日）大盤短線漲多震盪，但法人仍積極布局相關概念股，計有聯發科（2454）、南茂（8150）、華泰（2329）、中美晶（5483）等15檔，獲法人強力買超，成為市場關注的選股指標。

台廠從IC設計、晶圓製造到封裝測試皆具世界級實力，其中又以台積電為首的先進製程技術，為全球AI與高效能運算發展的關鍵支柱。而台積電法說會再度報佳音，今年資本支出財測區間為520~560億美元上緣，並將全年美元營收成長目標上調為「年增超過30%」。

第一金投顧董事長黃詣庭、富邦投顧董事長陳奕光等指出，半導體景氣在AI應用推動下，台積電的法說會確認AI帶動的相關需求持續強勁，半導體族群雨露均霑效應將持續擴散。尤其隨下半年消費性電子旺季到來，加上AI伺服器出貨量攀升，獲法人銀彈護體的半導體相關股，將具備較強的抗跌領漲實力。

從籌碼面觀察，封測大廠南茂上周獲法人大舉買超逾1.6萬張，位居台積電概念股之冠，緊隨其後的是記憶體封測廠華泰獲買超1.53萬張，IC設計龍頭聯發科亦獲法人加碼達1.54萬張。在半導體上游材料部分，中美晶獲1.32萬張買超，顯示法人對IC設計、封裝測試到矽晶圓材料的半導體產業鏈，皆有高度信心。

IC設計股矽力*-KY（6415）在17日強勢攻上漲停，股價表現犀利，法人認為，隨著終端應用回溫與類比晶片庫存去化進入尾聲，矽力有望迎來復甦。世芯-KY（3661）也吸引法人買超3,958張，主因在AI伺服器帶動的高效能運算（HPC）需求，讓特殊應用晶片（ASIC）的接單動能持續走強。

設備與服務廠方面，亞翔（6139）、盟立（2464）成亮點，17日股價分別漲8%、7.6%。法人分析，台積電維持強勁資本支出，擴展先進製程與CoWoS封裝產能，對廠務設施與自動化設備商提供長期營收支撐，吸引買盤卡位。