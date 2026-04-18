大聯大首季營收創新高 法人看好今年營運成長性

大聯大（3702）3月營收創下單月營收歷史新高，第1季營收季、年雙增，並刷新單季營收歷史新高。展望後市，分析師指出，大聯大未來成長主要將以東南亞、北美地區為主，研調機構預估2026全球半導體市場將成長逾30%，AI伺服器亦有雙位數年成長，2026全年營運維持成長。

法人機構指出，大聯大3月及第1季營收表現均創下歷史新高紀錄，主要受惠於AI應用、高效能運算與資料中心的需求持續擴大，加上AI與傳統伺服器、記憶體、電源、網通及相關電子零組件拉貨動能強勁，推升公司整體營運表現。

展望後市，受地緣政治與關稅影響，兩岸客戶已將產能外移，促使中國大陸客戶比重逐漸降低，而東南亞與北美地區出貨顯著受惠，未來成長主要將以東南亞、北美地區為主，研調機構預估2026全球半導體市場將成長逾30%，AI伺服器亦有雙位數年成長下，預估大聯大今年營收為1.1兆元，年增10.2%，毛利率4.2%，營業利益率2.4%，全年每股獲利（EPS）9元。