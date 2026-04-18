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台積電好威！10外資升目標價 里昂喊3,030元最高

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電法說優於預期，各大外資券商陸續出具最新報告。 路透
台積電法說優於預期，各大外資券商陸續出具最新報告。 路透

台積電（2330）法說優於預期，各大外資券商陸續出具最新報告，統計已有花旗、野村、滙豐等十家調升台積電目標價，其中花旗調升至2,875元最高；但若統計今年來外資報告，以里昂證券先前喊出的3,030元，為目前市場最高。

台積電法說後，外資釋出最新報告，整體看法偏多。花旗由2,800元上調至2,875元；野村由2,735元升至2,820元；滙豐由2,700元升至2,800元；高盛目標價則維持2,750元不變；瑞銀大幅調升，由1,500元上看2,650元；摩根士丹利（大摩）由2,288元上調至2,588元；美銀由2,530元升至2,560元；麥格理由2,400元升至2,550元；法巴由1,990元升至2,520元；瑞穗由2,300元升至2,450元；小摩維持2,400元不變；大和資本則由2,000元升至2,330元。投資評等皆為「買進」或「優於大盤」。

外資法人看台積電
外資法人看台積電

對台積電股價表現，小摩台灣區研究部主管哈戈谷表示，相較發布財報前，股價大幅上漲反映的高度預期，此次營收與資本支出未見明顯上修，可能使部分投資人短線略感失望。不過，哈戈谷認為，隨著基本面動能延續，未來二至三個季度的市場預估值仍具上修空間，後市可期。　

雖然台積電法說會未調整2026年資本支出，但高盛科技產業分析師呂昆霖表示，台積電正加速無塵室建設與設備進場進度，以因應未來數年強勁需求動能；整體發展方向與高盛觀點大致相符，因此維持對其2026年資本支出約560億美元看法，並預估2026至2028年累計資本支出規模將上看2,000億美元，以鞏固先進製程與產能布局。

針對英特爾（Intel）EMIB技術，大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，台積電管理層表示樂觀看待產業競爭，並願意將開放運算晶片予OSAT進行封裝，以擴大AI半導體整體潛在市場（TAM）。儘管如此，台積電未來仍將持續提供具商業成本效益的大光罩（large-reticle）CoWoS解決方案。

法說 外資 瑞銀

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