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聯電下半年漲價 營運吃補 29日召開法說會

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
聯電將在4月29日召開法說會。 路透
聯電將在4月29日召開法說會。 路透

近期成熟製程傳出漲價議題，聯電（2303）近期股價強勢，市場傳出聯電對預告下半年將調整價格，聯電昨（17）日回應本報記者提問證實此事，聯電指出，將按照產品組合策略、產能協議及長期合作夥伴關係等因素決定漲價服務，也感謝客戶支持。

過往聯電曾有幾次明確的漲價紀錄，包括疫情爆發後半導體產能極度短缺時，2021至2022年期間幾乎每季或半年就傳出調漲消息，主要針對28奈米、40奈米等成熟製程，市場傳漲價幅度約在10%到20%，更傳出產能要「競標」；2023至2025年間即使面對紅色供應鏈競爭，聯電也沒有大幅降價。

聯電下半年漲價
聯電下半年漲價

聯電將在4月29日召開法說會，先前一次法說會中曾預期晶圓需求維持穩健，隨著22奈米平台的投片量加速成長，且其他新解決方案也持續獲得客戶採用，2026年將再度迎來成長。其中，先進封裝與矽光子技術將成為新的成長動能，因應AI、網路通訊、消費電子及車用電子等高效能應用需求。

聯電股價曾在今年1月中飆漲到盤中79.7元的高價，隨後回落，但本周股價走高，前天漲停、昨日上漲4.7元，收73元，市場盛傳聯電將調漲價格，跨足快閃記憶體製造等議題。

聯電4月16日發出對客戶信件指出，觀察2026年上半年通訊、工業、消費性電子及AI相關領域等廣泛應用的需求展現韌性。這股動能促使聯電全線產品組合面臨持續且日益吃緊的產能環境。

聯電指出，為了支持此類需求，持續提升製造效率，投資技術與產能，這些持續投資連同原材料、能源及物流等關鍵成本上升，公司預計2026年下半年實施晶圓價格調整。以反映供需環境及為支持客戶成長所需進行的持續投資。價格調整將根據聯電的產品組合策略、產能協議及長期合作夥伴關係等因素而定。

聯電 半導體

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