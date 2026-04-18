穎崴股價5K→10K 僅不到一個月

股后半導體高階測試座大廠穎崴（6515）昨（17）日收10,305元，上漲485元，晉升萬元俱樂部成員，為第二家萬元股，股王信驊昨日盤中一度翻紅，終場下跌675元，收13,805元。

穎崴股價從2024年下半年的「千元」漲到今年初的「5,000元」，歷經約17個月，但從5,000元衝到萬元，時間不到一個月，因股價狂飆，先前公布相關財務業務數字，自結3月歸屬母公司淨利2.86億元，年增45.9%，單月每股純益8.01元，優於去年同期。累計第1季每股賺19.53元創新高，單季賺近二個股本，表現超越去年同期及上季。

穎崴成為台股史上第二檔萬元股，探針卡類股昨日聯袂大漲，旺矽股價突破5,000元，終場收5,195元，上漲280元，精測上漲80元收3,740元，凸顯AI帶動晶片先進製程與封裝，引發高階測試技術需求。

穎崴聚焦高階封裝測試解決方案，隨AI、HPC及ASIC晶片複雜度增加，2.5D、3D與CoWoS等先進封裝技術普及，晶片複雜度大升，測試時間呈倍數成長，測試介面在產業鏈扮演關鍵不可或缺環節。

穎崴高階測試座與MEMS探針卡產能「供不應求」，高雄仁武新廠4月量產，董事會也通過高雄仁武產業園區自建擴廠計畫，預計7月動工，目標明年底開出新產能，屆時整體產能可望再增加二到三倍。穎崴同時提升關鍵零件自製率，今年1月底已突破350萬支，帶動高雄廠產能。

旺矽受惠新世代AI ASIC探針卡進入量產，第1季營收39.3億元優於預期，垂直式探針卡產能處於滿載狀態，訂單能見度拉長至六個月。