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台股第二檔！穎崴進萬元俱樂部 股價收10,305元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股17日受台積電法說後利多實現熄火影響，下跌327點收36,804點，終止連八紅，盤面呈現「指數跌、個股熱」現象。 聯合報系資料照
台股17日受台積電法說後利多實現熄火影響，下跌327點收36,804點，終止連八紅，盤面呈現「指數跌、個股熱」現象。 聯合報系資料照

台股昨（17）日受台積電（2330）法說後利多實現熄火影響，下跌327點收36,804點，終止連八紅，盤面呈現「指數跌、個股熱」現象，上市櫃高達102檔股價亮燈漲停，股后穎崴（6515）飆485元收10,305元，繼股王信驊後，首度兩檔萬元股齊聚。

主動式基金進場鎖碼、外資持續調高財測及估值，千金股上演比價行情，漢唐昨日股價攻頂收1,025元，盤面首現收盤45千金新高榮景，穎崴攜手致茂、萬潤、聯亞、力旺、智邦、健策、旺矽、新代、高力等同步改寫掛牌後歷史新天價。

兆豐投顧董事長李秀利分析，人工智慧（AI）需求強勁，帶動半導體先進封裝、散熱、矽光子、印刷電路板等相關供應鏈獲利高成長、訂單能見度拉長，吸引聰明錢進駐，在3月大盤拉回逆風中仍強勢大漲，預期未來千金股或萬元股陣容可望持續擴大。

三大法人昨日同步賣超140.1億元，其中外資反手調節20.3億元，終止連三買。外資在台指期留倉淨空單續增1,468口達41,151口，是3月13日來新高，顯示大盤創高後，避險需求提升。

投信單日大砍84億元，連四賣、累計賣超260.3億元；自營商由買轉賣超35.6億元，短線多空轉折意味濃厚的自行買賣部位再賣8.5億元；八大公股行庫小幅回補7.8億元，主要敲進台積電、主動統一台股增長（00981A）各56.1億、10.8億元。

外資近日期現貨操作動向
外資近日期現貨操作動向

展望後市，群益投顧董事長蔡明彥、李秀利指出，台股本波急漲過高已提前反應台積電法說利多，短線乖離過大觸發停利賣壓出籠，所幸多頭氣勢仍強，跌破5日線前可望延續高檔震盪，操作宜買黑賣紅，選股不選市，並留意美伊談判進度、5月繳稅賣壓、美台財報效應等。

美國總統川普稱美國與伊朗已接近達成協議，內容將確保伊朗不發展核武，加上以色列與黎巴嫩達成為期10天停火協議，美股四大指數延續漲勢，但輝達、台積電ADR下跌，壓抑台股昨日開低走低，收在相對低點，成交量增至9,855億元。

台積電 外資 聯亞

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