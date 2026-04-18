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技嘉配息12元 殖利率4.2%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

技嘉（2376）去年每股純益18.2元，昨（17）日公告擬配發12元現金股利，盈餘配發率為65.9%，以昨日股價281.5元計算，現金殖利率約4.2%。隨著人工智慧（AI）伺服器出貨持續擴大，今年營運挑戰新高。

技嘉之前表示，對2026年表現樂觀，算力已是「剛需」， 雲端與地端都有強烈需求，2025年技嘉三大產品線包括主機板、顯示卡、伺服器穩健成長，市場占有率提高。企業加速AI布建，技嘉是極少數產品線齊全，能全線覆蓋雲端到地端，企業及個人用戶端的公司，2026年在既有客戶與新客戶、新專案加入，看好業績表現。

技嘉3月營收390.28億元，創歷史次高，年增74.84%，月增18.59%；第1季營收1,050.55億元，創單季新高，季增17.5%，年增59.8%。

技嘉 營收 伺服器

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