聽新聞
0:00 / 0:00

臻鼎小金雞擬赴港上市

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（17）日召開董事會，決議通過旗下子公司禮鼎半導體科技（深圳）申請於香港聯合交易所上市，將提請今年股東常會核議，臻鼎表示，將高成長業務價值獨立釋放，強化AI時代核心基礎設施領域全球競爭力。

臻鼎表示，禮鼎為集團布局高階IC載板業務重要子公司，產品涵蓋AI伺服器及高速運算等領域。全球AI算力需求快速成長，進入先進封裝異質整合階段，高階IC載板在半導體產業鏈中的戰略地位持續提升，高階產品快速迭代，使產業呈現更高資本密集與技術密集特性。

為因應未來營運成長及全球市場布局，臻鼎規劃推動禮鼎赴港上市，建立國際資本市場平台支持長期國際發展，進一步強化資本結構與財務彈性，提升品牌形象與國際能見度，吸引國際策略投資人及優秀人才。

上市完成後，臻鼎預計仍將透過Monterey Park Finance Limited及子公司間接持有禮鼎股權與控制權，整體組織架構不因本次規劃產生重大調整，相關業務運作維持穩定推進。

此外，禮鼎上市之實際發行規模、發行價格及時間表等，將根據相關法規視市場狀況及監管審批進展，由禮鼎與承銷商協商後確定。

臻鼎強調，禮鼎上市後，透過獨立上市引入國際資本市場資源，將可加速其高階 IC載板在AI應用領域之產能擴張與技術升級，進一步放大成長潛力。

香港 深圳 半導體

延伸閱讀

SpaceX與OpenAI將掛牌、台灣供應鏈成全球樞紐！00400A包牌 法人：看好AI與太空雙利多

尖點私募案三大客戶全認購 金像電跟進擬投2億內

台積電法說利多鈍化 聯發科、日月光、臻鼎接棒強攻

美股回穩 00971持股迎結構性成長

相關新聞

台積電好威！10外資升目標價 里昂喊3,030元最高

台積電法說優於預期，各大外資券商陸續出具最新報告，統計已有花旗、野村、滙豐等十家調升台積電目標價，其中花旗調升至2,875元最高；但若統計今年來外資報告，以里昂證券先前喊出的3,030元，為目前市場最高。

聯電下半年漲價 營運吃補 29日召開法說會

近期成熟製程傳出漲價議題，聯電近期股價強勢，市場傳出聯電對預告下半年將調整價格，聯電昨（17）日回應本報記者提問證實此事，聯電指出，將按照產品組合策略、產能協議及長期合作夥伴關係等因素決定漲價服務，也感謝客戶支持。

台股第二檔！穎崴進萬元俱樂部 股價收10,305元

台股昨（17）日受台積電法說後利多實現熄火影響，下跌327點收36,804點，終止連八紅，盤面呈現「指數跌、個股熱」現象，上市櫃高達102檔股價亮燈漲停，股后穎崴飆485元收10,305元，繼股王信驊後，首度兩檔萬元股齊聚。

穎崴股價5K→10K 僅不到一個月

股后半導體高階測試座大廠穎崴昨（17）日收10,305元，上漲485元，晉升萬元俱樂部成員，為第二家萬元股，股王信驊昨日盤中一度翻紅，終場下跌675元，收13,805元。

敦吉第1季獲利季增74%

通路與零組件商敦吉（2459）昨（17）日公布首季自結數字，獲利季增逾七成，每股純益為1.41元。法人評估，該公司本季表現有機會升溫，下半年的展望也優於上半年，全年有機會挑戰連六年賺進超過半個股本。

臻鼎小金雞擬赴港上市

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（17）日召開董事會，決議通過旗下子公司禮鼎半導體科技（深圳）申請於香港聯合交易所上市，將提請今年股東常會核議，臻鼎表示，將高成長業務價值獨立釋放，強化AI時代核心基礎設施領域全球競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。