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敦吉第1季獲利季增74%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
敦吉董事長暨總經理鍾元凱。聯合報系資料照
敦吉董事長暨總經理鍾元凱。聯合報系資料照

通路與零組件商敦吉（2459）昨（17）日公布首季自結數字，獲利季增逾七成，每股純益為1.41元。法人評估，該公司本季表現有機會升溫，下半年的展望也優於上半年，全年有機會挑戰連六年賺進超過半個股本。

到去年為止，敦吉已連五年賺進超過半個股本，今年首季合併營收為12.46億元，季減4.6%、年增6%，單季毛利率達30.48%，不但為歷年同期新高表現，且連三季毛利率維持在三成以上，稅後淨利為1.49億元，季增74.6%、年增4%，每股稅後純益為1.41元。

在敦吉首季營收結構中，前三大產品線營收分別是音圈馬達，占比約三成，連接器約超過7%，變壓器則超過6%。

敦吉首季獲利增長，主要受惠於製造事業群高附加價值產品出貨動能強勁，其中音圈馬達產品銷售成長，帶動整體毛利率提升，並推升獲利表現，使得該公司首季營運呈現淡季不淡態勢。

敦吉表示，該公司製造事業群持續在四面向持續推展，包括擴大經濟規模，增加變壓器產能與繼電器代工品項，並持續創造產品價值、開發新產品，以及持續提升生產自動化。

另外，敦吉的通路事業群，未來布局重點則在顯示器、電動車／E-Bike、醫療、新型電源、工控相關、網通／家電及各式材料等市場。在驗證事業群方面，敦吉持續擴增RF量測能力，擴建安規／節能領域，並在車用電子檢測領域，增設車載電子檢測3m電波暗室一座等。該公司也新增小型電池及新能源轉換產品檢測，提升AI伺服器產品檢測能力，以及擴充檢測服務點、新增資安檢測能力。

營收

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