高盛點讚光通訊Scale-up 調升聯亞未來三年成長動能

高盛17日發布聯亞（3081）報告，上修AI伺服器機架出貨數量，並看好光通訊模組需求將會被其帶動，磷化銦及CW Laser出貨量將會持續提升。受此激勵，聯亞、華星光（4979）、IET-KY（4971）無懼大盤下跌，齊攻漲停，並同步創下新天價。

高盛此次將輝達的機架級AI伺服器2027年的總潛在市場從6.7萬台上調至7.7萬台，並預期2028年將高達12.1萬台 。同時高階AI伺服器將推動光通訊網路升級，因此高盛將2026至2028年800G+光模組潛在市場出貨量預估分別上調14%、29%和33%，磷化銦 (InP) 磊晶片與CW雷射器的需求預期將再度拉升 。

此外，高盛開始將關注點轉移至Scale-up方面，高盛認為長期來看，光通訊連接正從scale-out 發展至scale-up，並從交換器上的共同封裝光學元件 (CPO) 擴展至搭載在XPU周邊的CPO，這將延長對InP磊晶片與規格升級（從70mW/100mW升級至300mW）CW雷射器的強勁需求 。在大趨勢的推動下，高盛看好聯亞成長動能，並調升其未來三年獲利成長幅度。