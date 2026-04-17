台積電擴充3奈米產能利多加持 永光強鎖漲停創波段高

台積電（2330）3奈米產能持續供不應求，董事長魏哲家16日在法說會宣布，啟動全球3奈米產能擴張計畫，同步在台灣、美國、日本擴產，也同步衝刺先進封裝業務。魏哲家直言，「不把任何生意留在桌上」。永光用於先進封裝的材料感光型聚醯亞胺（PSPI）已獲採用，17日股價強鎖漲停，衝上47.95元，成交量近7萬張。

魏哲家指出，過往台積電在一個製程技術達到目標產能後，不會再額外增加產能，但評估AI應用強勁需求，將繼續提升3奈米的產能。

先進製程推進部分，魏哲家說，優先在台灣廠區以最新製程技術快速量產。台灣2奈米製程技術2025年第4季以優異的良率表現進入量產，以支應智慧手機、高速運算（HPC）和AI應用的強勁需求。

除了繼續衝刺先進製程產能，台積電也全力擴充先進封裝，目前先進封裝產能也非常緊張，因此需要與委外封裝測試廠（OSAT）協同合作，擴大產能以支持客戶。

永光已卡位半導體先進製程、先進封裝，其中PSPI（感光型聚醯亞胺）為先進封裝關鍵材料之一，去年日本大廠傳出供不應求，國內晶圓業者開始尋找本土供應商，而永光 PSPI光阻已獲得先進封裝龍頭採用，滿足其「多國供應鏈布局」及「在地化採購」需求。此外，永光先前積極布局FOPLP封裝技術的經驗，也有助於開發CoPoS新世代封裝材料。

永光3月合併營收8.37億元，年增28.2%，為2022年4月以來新高；第1季合併營收20.45億元，年增5.4%。

永光今以43元開低，但股價急拉至漲停板，儘管盤中一度漲停打開，但仍快速鎖死回漲停價47.95元，創波段新高。