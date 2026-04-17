探針卡封神！穎崴突破萬元改寫台股歷史、旺矽衝過5000元刷天價

台股 17 日雖隨台積電拉回震盪，失守 37,000 點大關，但高價千金族群依舊驚喜連連。盤面最強焦點由「探針卡三雄」聯袂奪下：股后穎崴開盤即寫下歷史紀錄，正式站上10,000元大關，成為台股史上第二檔萬元股；與此同時，旺矽股價也同步突破5,000元大關，衝上5,305元新天價，AI測試題材噴發。

穎崴今日開盤勢如破竹，目前最高來到10,600元，且漲勢持續，帶領千金軍團在亂世中逆勢突圍。支撐股價登天的核心在於其「出色的獲利能力」。穎崴3月每股純益達8.01元，累計第1季EPS來到19.53元新高，單季表現已超越去年同期及上一季。

穎崴指出，隨AI、HPC及ASIC晶片複雜度增加，測試時間呈倍數成長，導致高階測試座與MEMS探針卡產能「供不應求」。為因應訂單潮，高雄仁武新廠已於4月正式量產，法人看好在產能逐季開出與擬配50元現金的底氣下，穎崴穩坐台股高價指標。

緊隨其後的旺矽同樣展現驚人爆發力，股價突破5,000元大關。旺矽受惠於新世代AI ASIC探針卡進入量產，第1季營收39.3億元優於預期。目前旺矽的垂直式探針卡產能處於滿載狀態，訂單能見度已拉長至六個月。

法人分析，隨2.5D/3D先進封裝演進，AI晶片對MEMS探針卡需求擴增已是必然。為滿足客戶，旺矽預計下半年MEMS探針卡產能將較去年底大幅擴充，成為2026年營收逐季創高的最強燃料。此外，旺矽在矽光子（CPO）設備的驗證進度亦超出預期，有望在2027年迎來新一波量產高峰。