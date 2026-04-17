大立光Q1每股純益46.63元

大立光（3008）昨（16）日公布首季稅後純益61.23億元，季減9%，年減5%，每股純益46.63元；單季毛利率攀升至49.4%，為三季來高點，為財報一大亮點。

大立光表示，上季毛利率走揚，主因去年第4季因開模及報廢提列完畢，伴隨新台幣貶值等因素推升。不過，因部分重要機種良率仍比較差，加上固定成本上揚，電費支出處於高水位，上季獲利較前一季衰退。

法人追問，本季毛利率是否好一些，大立光董事長林恩平表示，要看客戶拉什麼機種，如果是高階的機種，就會比較改善。

業外方面，因新台幣對美元貶值，新台幣對人民幣亦走貶，上季大立光來自業外匯兌收益約3.9億元，另有10億元利息收入。至今年首季為止，大立光帳上資產達2,264億元，其中，約當現金水位1,271億元，存貨金額76.4億元。