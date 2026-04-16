台積電魏哲家致股東報告書：有信心持續優於產業成長 最大化股東價值

台積電（2330）股東會預計6月4日召開，公司官網已先更新最新年報，年報提及台積電董事長暨總裁魏哲家致股東報告書，魏哲家在報告書中提到，「進入民國一百一十五年，儘管總體經濟的不確定性持續存在，我們預期AI相關的需求將持續強勁。憑藉著市場對我們的先進製程、特殊製程和先進封裝技術的強勁需求，我們有信心台積公司的表現將持續優於產業的成長，並最大化股東價值」。

魏哲家在報告書中提到，展望未來，觀察到AI模型在消費端、企業端和主權AI領域的採用率持續提升。這個趨勢帶動了對更多運算能力的需求，進而支持了對先進半導體晶片的強勁需求。

目前正邁入一個AI賦能的世界，人工智慧不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦（PC）、智慧型手機、汽車，甚至物聯網設備中。台積電的成功奠基於堅守專業積體電路製造服務商業模式，將持續就技術與產能等方面進行投資以支持客戶的成長，同時堅持專業領域，確保台積電的股東能獲得可持續且穩健的投資回報。

台積公司的使命是作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者。台積電將專注於公司的業務基礎－技術領先、卓越製造與客戶信任，以進一步強化競爭地位，同時為客戶提供服務，並幫助他們取得成功。

魏哲家在報告書中也提到，「在這個瞬息萬變的世界中，台積公司始終秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值來因應各種不確定性。我們從不輕忽自己的責任，並將持續專注於投資技術與產能，以支持客戶的成長、實現獲利成長，並最大化股東價值。感謝您的支持，我們期待未來幾年與您一同成長」。

回顧去年，魏哲家在報告書中提到，「民國一百一十四年對台積公司而言又是強勁成長的一年。我們觀察到人工智慧（AI）相關的需求在全年間保持強勁，與此同時，非AI相關的終端市場則已觸底並呈現溫和復甦。民國一百一十四年，全球晶圓製造2.0產業年成長率達16%。憑藉著我們顯著的技術領先及廣泛的客戶基礎，若以美元計，台積公司的營收年增35.9%，並且營收和每股盈餘雙雙創下歷史新高」。

魏哲家在報告書中也提到，透過擴大全球製造布局並持續深耕台灣，台積公司將在未來數年持續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術和產能提供者。