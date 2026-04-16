快訊

台指期夜盤回檔震盪 多空交戰37,000點大關

嘉義82歲翁燒廢木釀悲劇 疑跌倒無力起身…遭烈火活活吞噬

明宜花防較大雨勢 周末全台有雨…這日又有一波新鋒面接近

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電魏哲家致股東報告書：有信心持續優於產業成長 最大化股東價值

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台積電（2330）股東會預計6月4日召開，公司官網已先更新最新年報，年報提及台積電董事長暨總裁魏哲家致股東報告書，魏哲家在報告書中提到，「進入民國一百一十五年，儘管總體經濟的不確定性持續存在，我們預期AI相關的需求將持續強勁。憑藉著市場對我們的先進製程、特殊製程和先進封裝技術的強勁需求，我們有信心台積公司的表現將持續優於產業的成長，並最大化股東價值」。

魏哲家在報告書中提到，展望未來，觀察到AI模型在消費端、企業端和主權AI領域的採用率持續提升。這個趨勢帶動了對更多運算能力的需求，進而支持了對先進半導體晶片的強勁需求。

目前正邁入一個AI賦能的世界，人工智慧不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦（PC）、智慧型手機、汽車，甚至物聯網設備中。台積電的成功奠基於堅守專業積體電路製造服務商業模式，將持續就技術與產能等方面進行投資以支持客戶的成長，同時堅持專業領域，確保台積電的股東能獲得可持續且穩健的投資回報。

台積公司的使命是作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者。台積電將專注於公司的業務基礎－技術領先、卓越製造與客戶信任，以進一步強化競爭地位，同時為客戶提供服務，並幫助他們取得成功。

魏哲家在報告書中也提到，「在這個瞬息萬變的世界中，台積公司始終秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值來因應各種不確定性。我們從不輕忽自己的責任，並將持續專注於投資技術與產能，以支持客戶的成長、實現獲利成長，並最大化股東價值。感謝您的支持，我們期待未來幾年與您一同成長」。

回顧去年，魏哲家在報告書中提到，「民國一百一十四年對台積公司而言又是強勁成長的一年。我們觀察到人工智慧（AI）相關的需求在全年間保持強勁，與此同時，非AI相關的終端市場則已觸底並呈現溫和復甦。民國一百一十四年，全球晶圓製造2.0產業年成長率達16%。憑藉著我們顯著的技術領先及廣泛的客戶基礎，若以美元計，台積公司的營收年增35.9%，並且營收和每股盈餘雙雙創下歷史新高」。

魏哲家在報告書中也提到，透過擴大全球製造布局並持續深耕台灣，台積公司將在未來數年持續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術和產能提供者。

台積電 半導體 魏哲家

延伸閱讀

台積電法說會／2026年資本支出520-560億美元不變 估近高標

AI需求強勁驅動台積電成長逾30% 法說會重點一次看

台積電法說會／談Terafab與英特爾競爭 魏哲家2關鍵字回應

台積電：布局CoPoS先進封裝製造 量產時程可期

相關新聞

台積電法說優於預期 外資圈掀起新一波目標價上修潮

台積電（2330）16日法說釋出優於預期的展望，內外資法人也在第一時間調整看法，如外資滙豐證券與法巴證券分別上調目標價至2,800元及2,520元，預期將掀起新一波台積電目標價上修風潮。

台積電將爭取輝達次世代LPU單！外資關切Groq 3流向三星 魏哲家妙答

輝達（NVIDIA）在2026年GTC大會發表低延遲推理加速器Groq 3 LPU，並宣布三星（Samsung）量產，台積電（2330）首季法說會中，外資關注這是否使三星取得了進軍AI晶片代工門票，台積電是否有計畫贏回該生意？

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布今年第1季財報及第2季展望，第1季稅後純益5,724 .8億元，創歷史新高，每股純益22.08元；預估今年第2季美元營收390~402億美元，毛利率65.5~67.5%，營益率56.5~58.5%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

台積電：估今年伺服器物聯網成長 電腦、智慧手機恐衰退

晶圓代工龍頭廠台積電表示，全球貿易衝突與保護主義將持續為今年電子設備終端需求帶來風險與不確定性，預期電腦、智慧手機出貨量...

台積電魏哲家致股東報告書：有信心持續優於產業成長 最大化股東價值

台積電（2330）股東會預計6月4日召開，公司官網已先更新最新年報，年報提及台積電董事長暨總裁魏哲家致股東報告書，魏哲家在報告書中提到，「進入民國一百一十五年，儘管總體經濟的不確定性持續存在，我們預期AI相關的需求將持續強勁。憑藉著市場對我們的先進製程、特殊製程和先進封裝技術的強勁需求，我們有信心台積公司的表現將持續優於產業的成長，並最大化股東價值」。

法人估這檔CCL廠明年將大賺超過一個資本 難怪股價漲停創新高

台股16日再衝歷史新高。利基型PCB股景碩（3189）、聯茂（6213），由於受惠AI需求火紅，產品供不應求，吸引買盤大舉加持，激勵股價強勢表態，其中聯茂更是亮燈漲停，漲停價252元創下歷史新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。