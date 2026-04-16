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台積電法說優於預期 外資圈掀起新一波目標價上修潮

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）16日法說釋出優於預期的展望，內外資法人也在第一時間調整看法，如外資滙豐證券與法巴證券分別上調目標價至2,800元及2,520元，預期將掀起新一波台積電目標價上修風潮。

僅相隔二日就再度調高目標價的滙豐亞洲科技研究部門主管李宜家指出，台積電首季營運不但優於預期，且第2季營收指引季增11%也比原先預期的季增8%高，顯見成長動能將一路延續。

基於持續看好台積電在技術領先地位及優於同業的定價能力，加上反應第2季營收強勁指引及全年美元計價營收上修，李宜家最新看法維持台積電「買進」評等，目標價由2,700元上調至2,800元，暫居內外資第二高價。

法巴證券同樣基於台積電釋出優於預期的正向展望，估計今年營運就將大賺超過一個資本額，上調今年每股稅後純益（EPS）達100.9元，因而持續看好台積電並給予「優於大盤」評級，目標價則由1,990元大升至2,520元。

美銀證券半導體產業分析師劉宇喬則表示，台積電強勁的營運展望帶動全年營收目標上修，在營收與資本支出展望正向、且具備先進製程領先優勢的支撐下，目前評價具吸引力，因此建議「買進」台積電，目標價2,530元不變。

台積電 營收 外資

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