台積電：估今年伺服器物聯網成長 電腦、智慧手機恐衰退

晶圓代工龍頭廠台積電表示，全球貿易衝突與保護主義將持續為今年電子設備終端需求帶來風險與不確定性，預期電腦、智慧手機出貨量恐將衰退，伺服器和物聯網市場可望成長。

台積電民國114年年報出爐，台積電預期，115年人工智慧AI的強勁需求將持續，其他非AI市場料將趨於疲軟。

台積電指出，高效能運算平台包括個人電腦、平板電腦、遊戲機、伺服器、基地台等。受惠個人電腦升級與強勁商用需求、遊戲機新機上市，以及AI伺服器和資料中心持續強勁增長，114年高效能運算產品出貨量成長9%。

台積電預期，今年個人電腦出貨量恐將衰退，受AI軍備競賽加劇的推動，伺服器今年出貨量可望呈現低雙位數增長。

智慧手機方面，114年成長約3%，台積電預期，今年受記憶體短缺和價格上漲影響，智慧手機市場恐呈現衰退。

物聯網方面，台積電表示，114年物聯網出貨量成長11%，預期今年可望延續穩健成長趨勢，將呈現高個位數增長。

汽車市場，台積電指出，114年汽車市場健康復甦，產量增長3%，預期今年總體經濟的不確定性，以及提前採購影響，汽車產量可能持平或略有下降。

消費性電子方面，台積電表示，114年整體消費性電子市場輕微萎縮，今年世界盃和冬季奧運等體育賽事可能刺激機上盒和數位電視需求；不過，結構性逆風持續存在，加上不利的記憶體定價環境，整體消費性電子市場將持平或略有下滑。

台積電指出，由於AI、5G、6G、數位化轉型及大多數電子設備中，半導體含量增加等大趨勢推動，預期至119年，不含記憶體的全球半導體市場年複合成長率將約10%。