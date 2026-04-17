光鋐3月 EPS 0.15元 惠特-0.12元

光鋐（4956）近期股價波動達注意交易資訊標準，昨（16）日公告3月合併營收1.4億元，年增12.6%，自結稅後純益1,498萬元，年增446.2%，每股純益0.15元。

光鋐去年全年稅後淨損8,028萬元，每股淨損0.8元，但第4季營運好轉，單季歸屬母公司業主淨利2,305萬元，相較於前年同期轉虧為盈，單季每股純益0.23元。從去年底至今年第1季的自結數字觀察，公司營運體質改善，獲利動能正逐步轉正。

惠特（6706）近期股價波動，昨日公告自結3月稅後淨損900萬元，較去年同期大幅收斂，每股淨損0.12元。

法人指出，惠特目前營運仍處於虧損，但虧損狀況逐步改善，市場密切關注其轉型矽光子及先進封裝領域的進展，以及相關設備放量對獲利實質貢獻。