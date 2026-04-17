vivo 推新旗艦機 台廠受惠

陸系手機品牌大廠vivo昨（16）日舉辦新款旗艦機X300 Ultra上市活動。vivo台灣區總經理陳怡婷表示，X300系列發表後銷售成績不錯，X300 Ultra在台灣上市有信心繳出佳績。包括台積電（2330）、大立光等供應鏈有望因此受惠。

X300 Ultra的核心處理器採高通第五代驍龍8至尊版，由台積電以3奈米製程生產，搭載蔡司技術的雙2億畫素鏡頭，鏡頭零組件供應商為大立光。vivo也將X300 FE引進台灣，二款新品加入後，vivo內部預估X系列今年在台目標銷售量年增三至四成。Ultra版本4月29日於指定通路開放預購，定價49,990元起。

針對近期記憶體價格飛漲，市場憂心對手機產業造成壓力。陳怡婷回應，相較於香港等市場，X300 Ultra在台灣市場售價原先預期5萬元以上，但最終還是把價格壓在5萬元內。

近期不少品牌不僅新機漲價，連舊機也漲價，陳怡婷表示，vivo只要還扛得住，就不會調漲舊機價格，此承諾將適用於X300、X300 Pro，台灣庫存賣完應不會再追加補貨。