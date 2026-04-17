遠傳智慧交通 邁大步

遠傳電信（4904）總經理井琪昨（16）日指出，集團內遠通電收打造全球首套多車道自由流（MLFF）電子收費系統，已推廣至泰國，近期前進印度，遠傳也以AI大數據推動智慧交通。

井琪昨日參加第13屆國際綠色智慧交通論壇。她指出，遠東集團參與並貢獻智慧交通的發展，2014年集團旗下遠通電收在台灣高速公路設計並建置全球第一套MLFF電子收費系統。

遠傳積極整合大數據、AI與物聯網技術，發展多項創新應用，支援更智慧永續的交通基礎建設。包括全台近10萬盞智慧路燈、交通號誌不斷電聯網系統，使台灣在智慧交通領域樹立重要標竿。

井琪指出，AI與智慧運輸系統（ITS）讓交通數據管理更有效率，可衡量、可驗證的減碳成果。遠傳企業客戶執行副總曾詩淵指出，AI技術協助城市更清楚掌握實際減碳效益，並建立可與國際接軌、可持續運作的碳治理機制，降低交通壅塞與二氧化碳排放，更進一步發展成為符合國際規範的碳資產，也展現遠傳以數據驅動治理協助城市加速淨零的成果。

遠傳電信與中華智慧運輸協會、亞太道路收費聯盟、中華民國對外貿易發展協會、台灣永續能源研究基金會等單位，主辦第13屆國際綠色智慧交通論壇暨第一屆亞太道路收費國際高峰論壇。

論壇吸引超過七國ITS相關協會理事長或資深理事會成員來台，在亞太道路收費聯盟新進成員國簽約儀式中，除既有成員台灣、印度、泰國、紐西蘭外，馬來西亞與新加坡加入聯盟，強化亞太道路收費制度的願景與協作。