佳必琪2026年拚賺一股本

連接線廠佳必琪（6197）受惠人工智慧（AI）伺服器需求暢旺，AI營收占比由去年的50%到55%，提升到今年的60%到65%，帶動今年業績續創新高。法人預估今年營收挑戰成長兩成，獲利挑戰賺一個股本，優於去年每股純益8.67元。

佳必琪昨（16）日表示，第1季因農曆年導致工作天數減少，營收應屬今年谷底，後續隨需求回溫逐季走高，2、3季可望逐季增溫。成長動能方面，佳必琪指出，目前將資料中心與伺服器相關產品歸類為AI業務，其中內部線與高速線出貨表現最為突出。AI伺服器運算需求快速提升，高速傳輸與高功率應用同步擴大，帶動相關線材需求持續放量。

共同封裝光學（CPO）產品部分，今年業績會成長很快、很多。1.6T的Loopback模組，已經通過美系交換機大廠認證，1.6T的ACC（主動式銅纜），已經送樣供美系交換機大廠認證。800G光/銅產品持續與ASIC客戶驗證中，第1季將有另一家美系客戶加入驗證，400G SR8/DR4技術成熟，已打入美系客戶及高速光纖供應鏈。

佳必琪打入多家雲端服務供應商（CSP）供應鏈，包含亞馬遜AWS、微軟、美超微及甲骨文等客戶，AI相關業務每月營收貢獻約達4億元至5億元。