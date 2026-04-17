宏碁推新 NB 搶賺教育財

品牌大廠宏碁（2353）持續衝刺Chromebook業務，昨（16）日宣布推出兩款針對學生族群的Chromebook新品。新品搭載具備智慧運算能力的聯發科Kompanio 540處理器，結合AI優化功能、軍規級耐用標準與超過13小時的長效續航，鎖定台灣中小學需求，為宏碁台灣PC業務增添新動能。

宏碁在台推出的機種包含Acer Chromebook 311與Acer Chromebook 315，宏碁表示，Kompanio 540處理器效能優異，賦予裝置更聰明的學習輔助與功耗調度能力，內建AI影音處理引擎，可自動過濾環境雜訊並優化視訊畫質。

受到記憶體價格上漲與產品售價提高影響，今年台灣PC市場仍有不小壓力，宏碁認為，從消費與商用型PC來看，商用PC壓力可能相對較大，因漲價導致企業採購決策時間拉長。