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蘋果用 Gemini 台鏈沾光

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
蘋果Mac電腦正式搭載Google Gemini模型。（美聯社） 社
蘋果Mac電腦正式搭載Google Gemini模型。（美聯社） 社

蘋果Mac電腦正式搭載Google Gemini模型，開放macOS 15版本以上免費下載使用，Mac全球市占率逾一成，電腦搭載Gemini使算力需求擴大，間接帶旺廣達（2382）、英業達等AI伺服器代工廠供應鏈。

Google宣布釋出macOS版本的Gemini應用程式，支援macOS 15版本以上免費下載，Mac用戶無須再透過瀏覽器使用Gemini，增加對Gemini的使用意願。Google AI進軍Mac平台進度雖相較OpenAI、Anthropic等AI大廠較慢，但整合用戶電子郵件、雲端、瀏覽器及影音平台等完整生態系，有望後來居上，獲得蘋果Mac用戶市占率。

據了解，Mac在全球PC市占逾一成，固定用戶龐大，在教育市場也有一定市占率，隨Google AI應用程式登上Mac，將推動用戶對Google算力需求。

Google與蘋果合作持續加深，蘋果宣布將採用Gemini導入自家AI應用，打造Apple Foundation Models，代表蘋果將會大量採用Google的Gemini算力，既有Gemini應用程式持續提供對蘋果裝置生態系的支援，Google的AI應用持續成長。

GoogleAI算力需求持續看增，可望帶動Google強化對GPU架構的AI伺服器及自研TPU伺服器採購力道。

值得注意的是，Google的TPU架構AI伺服器目前已經推進到v7版本，今年底將可望跨入v8世代。

TPU伺服器平台傳輸速度提升，將強化散熱、光通訊等相關規格，帶動每台TPU伺服器設計及代工製造平均費用增加，切入TPU伺服器供應鏈的廣達、英業達營運動能持續成長。

應用程式 伺服器 OpenAI

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