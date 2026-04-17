致茂3月 EPS 3.39元

量測儀器大廠致茂（2360）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公布自結3月歸屬母公司淨利約14.36億元，年增80.2%，每股純益3.39元。

展望後市，致茂預期，受惠客戶需求持續增溫，2026年營運將持續穩健成長，預期量測及自動化檢測設備，以及半導體及Photonics測試解決方案等兩大事業體營收持續向上。致茂昨天股價漲30元、收2,050元。

應用方面，致茂提到，量測及自動化檢測設備營收貢獻，主要來自AI伺服器所需電源零組件（包含HVDC導入）及儲能產業需求。

半導體 / Photonics測試解決方案成長動能，來自三大面向。首先是SLT持續受惠於AI / HPC / ASIC需求增長；第二先進製程擴產帶動Metrology需求提升及；第三是矽光子CPO導入，推升Photonics營收大幅增長。