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宇瞻第1季賺贏去年全年 獲利多一倍 每股純益14.54元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
記憶體示意圖。（路透）
記憶體示意圖。（路透）

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（16）日公告首季歸屬母公司業主淨利18.62億元，創新高，一季獲利就是去年全年盈餘的逾兩倍，並較前一季激增347%，也比去年同期增逾19倍，每股純益14.54元。

宇瞻首季獲利激增，反映記憶體市場缺貨大漲價帶來的紅利。法人看好，隨著記憶體價格有望續揚，有助宇瞻後市持續高飛。

宇瞻結算，首季毛利率49.27%，季增18.71個百分點，年增32.79個百分點；營益率32.85%，季增15.9個百分點，年增28.31個百分點。

展望後市，宇瞻先前指出，AI對記憶體需求大增，占比從零快速增長至20%以上，不只高頻寬記憶體（HBM），LPDDR5X亦為AI相關應用所需，導致即便有產能釋出，能分配至DDR5與DDR4的數量仍相當有限，導致市場供應嚴重吃緊。

宇瞻執行長張家騉。聯合報系資料照
宇瞻執行長張家騉。聯合報系資料照

即便已有原廠投入擴產，但新增產能建廠約需九至十個月完成，設備交期也要18個月，使得新產能短期難以到位，無法即時滿足缺口。

Flash方面，雖持續往更高層數推進，但新增產能有限，整體來看，2026年記憶體供需仍難見明顯舒緩。

產業結構方面，宇瞻看好消費轉移、5G、伺服器與IoT趨勢，並聚焦工控、車用等高毛利應用，帶動長期營運。在產能與技術部分，該公司積極布局邊緣AI應用，推出全新工業級儲存解決方案（如Raspberry Pi相容產品），提升產品附加價值。

業界分析，隨著輝達新款Rubin平台帶動AI伺服器高容量DRAM與NAND晶片需求續揚，宇瞻受惠高毛利的工控與伺服器固態硬碟（SSD）應用增加，助益後續營收表現，加上AI伺服器需求帶動高階記憶體模組走強，以及今年DDR5滲透率將大幅提升，相關營收持續倍增可期。

輝達

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