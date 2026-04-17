和椿揪伴 推三款機器人

機器人解決方案整合商和椿（6215）昨（16）日宣布與全球服務機器人品牌普渡機器人（Pudu Robotics）共同推出三款全新智慧機器人，橫跨清潔、安防巡檢與工業物料搬運等多元場域，提供台灣各產業更全面的機器人解決方案。

和椿科技副董事長張以昇強調，此次三大系列新品的發布，是和椿與普渡機器人持續深化戰略合作的重要里程碑。

和椿以智慧製造、智慧物流及智慧服務三大方向為核心，此次攜手的策略夥伴普渡機器人，在AI機器人核心技術持續突破，期望透過本次推出的全新產品，解決台灣市場的產業需求。

在商用與工業清潔領域，此次發表的AI大型洗地機器人，以每小時逾1,800坪的清潔效率，徹底重構大型場域的清潔作業模式；在工業巡檢與安全防護方面，自主導航四足機器人以IP67工業級防護規格，提供全天候主動預警能力，有效填補人工巡檢的時間與地域盲點。

在工業物料搬運方面，此次新增150公斤輕載重工業配送機器人，與既有300公斤、600公斤機型共同構成完整載重序列，滿足不同產業場域多元需求。

和椿表示，新機型主打「開箱即用」，最快一小時即可投入產線，無需改造現場環境，特別適合注塑、3C電子、倉儲物流等場域快速導入。最小60公分通道寬度的設計，可靈活穿梭狹窄工業通道，支援人機混合作業，協助企業將物料搬運效率提升40%至60%。

展望未來，和椿表示，雙方將持續結合各自的技術優勢與市場洞察，針對台灣產業特性推出更多機器人解決方案，協助企業以智慧機器人加速數位轉型、強化營運韌性。