AI需求強勁驅動台積電成長逾30% 法說會重點一次看

AI需求強勁，晶圓代工廠台積電第1季營運繳出亮麗成績單，單季賺進超過2個股本，第2季展望依然樂觀，預估美元營收將再成長1成。董事長魏哲家報喜，全年將成長超過3成，優於預期，而且為滿足客戶需求，台積電罕見在台灣、美國和日本擴增3奈米產能。

眾所矚目的台積電法人說明會下午登場，如市場預期釋出不少正面訊息，不僅第1季營收、毛利率和營業利益率表現皆優於預期，營收與獲利同創歷史新高，單季每股純益達22.08元。

對於法人關心的供需情況、資本支出、中東局勢影響以及特斯拉執行長馬斯克跨足晶圓製造等競爭態勢，魏哲家都直球對決，清楚說明。至於台積電先前在亞利桑那州現有廠區附近購得第2塊大面積土地，魏哲家說，台積電希望在亞利桑那州全面建造生產線，以滿足先進技術多年的需求。以下是台積電法說會的重點整理。

AI需求強勁產能吃緊 台積電3奈米製程全球擴產

魏哲家表示，從生成式人工智慧和查詢模式到代理式AI和指令與執行模式的轉向，正導致大型語言模型處理文本的詞元（token）消耗數量更上一層樓，驅動對運算能力的需求不斷增長，也支持對先進半導體的強勁需求。

魏哲家指出，AI需求強勁且不斷增加，經與客戶及其客戶如雲端服務供應商確認，展望非常正面。台積電必須加速無塵室建設與設備採購，並提前拉動整體時程，正與建設單位與設備供應商合作，加快進度。

台積電財務長黃仁昭表示，較高水準的資本支出與未來幾年較高的成長機會相關。台積電技術領導地位和差異化優勢，得以把握來自AI、5G和高效能運算（HPC）等產業大趨勢的多年結構性需求。

黃仁昭說，台積電持續大舉投資以支持客戶成長，2026年資本支出將接近520億至560億美元區間的上緣。

魏哲家說，台積電2奈米於2025年第4季量產，因AI、智慧手機和HPC強勁需求，台積電2奈米同時在新竹及高雄數期晶圓廠中量產。

台積電過去在某製程技術達到目標產能後，不會再額外增加產能，但為滿足AI要用強勁需求，台積電擴大資本投資，增加3奈米產能。

魏哲家說，台積電在南科超大晶圓廠聚落中新增一座3奈米廠，預計2027年上半年量產；美國亞利桑那州第2座晶圓廠將採用3奈米技術，計劃2027年下半年量產；日本熊本第2座晶圓廠將採用3奈米，預計2028年量產。

先進製程新突破 A14製程2028年量產

台積電持續推進製程技術，A14製程將採用第2代奈米片電晶體結構，AI、智慧手機和HPC客戶高度興趣和參與，A14製程計劃2028年量產。

相較於2奈米製程，在相同功耗下，A14製程速度提升10%至15%；在相同速度下，功耗降低25%至30%，邏輯密度增加近20%。

中東危機成變數 原物料供應和能源短期不影響營運

黃仁昭表示，部分化學原料和氣體的價格很可能因近期中東地區情勢上漲，根據目前評估，可能會影響台積電的利潤，但要量化這些影響目前還為時過早。

黃仁昭說，台積電執行完善的企業風險管理系統，用以識別與評估所有相關風險，並主動採取風險控制策略。在原物料供應方面，台積電持續開發多源供應方案，並促進在地供應鏈，短期內不預期原物料供應會對台積電營運產生任何影響。

至於能源方面，黃仁昭表示，台積電與台電及台灣政府緊密合作，以確保穩定且足夠的能源供應，台灣政府宣布已經確保液化天然氣的充足供應，且至少可維持至5月。政府亦積極確保進一步的液化天然氣供應、多元化其他地區的採購，以及其他電力備援方案，不預期台積電的營運會有任何短期影響。

馬斯克自建晶圓廠來勢洶洶 魏哲家直言沒有捷徑

特斯拉執行長馬斯克決定推動TeraFab自建晶圓廠，魏哲家說，建置一座新晶圓廠需要2至3年時間，後續量產與良率提升還要1至2年時間，整體週期長、資本密集，沒有捷徑可走。

針對英特爾在晶圓代工領域的競爭，魏哲家表示，英特爾是台積電的客戶，同時也是強勁對手，台積電不會低估任何競爭者。

魏哲家說，台積電不會輕易把訂單分出去給同業，會盡量增加產能，確保能滿足客戶需求。