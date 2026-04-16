佳必琪AI占比將提升到60%到65% 帶動今年挑戰賺一個股本

連接線廠佳必琪（6197）受惠人工智慧（AI）伺服器需求暢旺，AI營收占比將由去年的50%到55%，提升到今年的60%到65%，帶動今年業績續創新高，法人預估，該公司今年營收挑戰成長兩成，預估獲利挑戰賺一個股本，該公司去年每股純益（EPS）為8.67元。

佳必琪16日表示，第1季因農曆年導致工作天數減少，營收應屬今年谷底，後續將隨需求回溫逐季走高，第2、3季可望逐季增溫。

在成長動能方面，佳必琪指出，目前將資料中心（Data Center）與伺服器（Server）相關產品歸類為AI業務，其中內部線（Internal Cable）與高速線（High-speed Cable）出貨表現最為突出，成為主要營收貢獻來源。隨著AI伺服器運算需求快速提升，高速傳輸與高功率應用同步擴大，也帶動相關線材需求持續放量。

至於共同封裝光學（CPO）產品，今年業績會成長很快、很多。其中，1.6T的Loopback模組，已經通過美系交換機大廠認證。1.6T的ACC（主動式銅纜），已經送樣供美系交換機大廠認證。

至於800G光/銅產品持續與ASIC客戶驗證中，第1季將有另一家美系客戶加入驗證。而400G SR8/DR4技術成熟，已打入美系客戶及高速光纖供應鏈。

客戶方面，佳必琪已打入多家雲端服務供應商（CSP）供應鏈，包含亞馬遜AWS、微軟、美超微（Supermicro）及甲骨文（Oracle）等客戶，AI相關業務每月營收貢獻約達4億元至5億元，需求維持高檔水準。此外，該公司也持續拓展歐洲與日本市場，並切入半導體設備與電源應用領域，強化AI基礎設施布局。

整體而言，隨著AI應用從伺服器向資料中心全面擴散，佳必琪產品組合已由傳統訊號線，逐步轉向高速與高功率應用，營收結構持續優化。在AI占比提升與高速線出貨帶動下，今年營運可望逐季成長，全年業績挑戰新高。