法人估這檔CCL廠明年將大賺超過一個資本 難怪股價漲停創新高

台股16日再衝歷史新高。利基型PCB股景碩（3189）、聯茂（6213），由於受惠AI需求火紅，產品供不應求，吸引買盤大舉加持，激勵股價強勢表態，其中聯茂更是亮燈漲停，漲停價252元創下歷史新高紀錄。

法人指出，AI需求持續高速成長，帶旺相關供應鏈。其中高階交換器受惠龐大資料的高速傳輸需求，推升全球高速運算和數據傳輸量，有助於PCB的材料升級、板層數增加、及高階ABF載板的連年成長商機浮現。

銅箔基板（CCL）廠聯茂，首季營收優於法人預期。法人認為，聯茂受惠通用型伺服器需求維持強勁、新切入美系ASIC客戶，加上首度打入低軌衛星業務、且今年各季將持續調漲產品價格，因而正向看待今年營運。

受相關利多發酵，法人預估聯茂今年每股稅後純益（EPS）將上看7.21元水準，年增幅高達73.3%，明年甚至有望大賺超過一個資本額，EPS進一步成長至10.14元，較今年大增四成，獲利成長動能強勁。

景碩方面，外資美銀證券認為，由於AI需求大爆發，今年ABF載板供給短缺約3%，明年更將惡化至10%，缺口將在2028年達到13%。景碩由於短期內具備較高的價格調整彈性，有利於調升ABF載板售價，因而前景看好。

有鑒於不斷轉嫁成本，美銀預期景碩平均銷售單價（ASP）將於2028年「超越前波高點」，因而上調景碩2026-2028年EPS預估值10%-15%，為載板三雄中幅度最大、且唯一達二位數的業者，因此將目標價上調至480元，調幅17%。