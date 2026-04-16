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台積電加碼亞利桑那布局 魏哲家：已取得第二塊土地、將蓋更多晶圓廠

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北即時報導
圖為台積電亞歷桑那州新廠舉辦首批設備到廠典禮。本報資料照片
圖為台積電亞歷桑那州新廠舉辦首批設備到廠典禮。本報資料照片

台積電（2330）16日法說會上，外資關注亞利桑那廠區在台積電全球布局中的戰略地位持續提升，尤其在近期新增第二塊土地後，未來中長期擴產方向與美國廠成本結構成為市場焦點。魏哲家表示，台積電取得第二塊土地，就是因為有實際需求，公司希望在亞利桑那興建更多晶圓廠，以支應美國先進製程客戶未來多年的需求。

魏哲家指出，亞利桑那擴產的核心目的，就是滿足美國先進製程客戶的多年需求。他並再度強調，台積電正非常努力加快推進相關計畫，隨著過去一段時間在亞利桑那累積更多經驗，公司如今相較去年已有更高信心，能夠取得良好進展，並更積極向前推動。

針對市場關注的美國廠獲利能力與成本結構，魏哲家也表示，隨著建廠與營運經驗逐步累積，台積電預期未來可進一步改善成本結構。

美國 亞利桑那 台積電 魏哲家

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