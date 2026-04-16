尖點私募案三大客戶全認購 金像電跟進擬投2億內

PCB鑽針廠商尖點（8021）的6億元私募案向三大客戶欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）與金像電（2368）提案，客戶全認購，尖點並將於115年5月26日召開股東會決議該私募案。金像電今日公告擬認購尖點科技股份有限公司私募無擔保轉換公司債不超過新台幣2億元。

尖點近期兩大客戶載板龍頭欣興、PCB龍頭臻鼎兩大客戶先後公布擬參與私募無擔保轉換公司債一案，兩家客戶參與交易總金額分別為不超過新台幣2.1億元、不超過1.9億元。

至於金像電今日召開董事會討論該議案，會後公告擬認購尖點科技股份有限公司私募無擔保轉換公司債不超過新台幣2億元，金像電說明，公司為鞏固供應鏈關係，強化雙方合作，故參與認購尖點私募無擔保轉換公司債。

此外由於認購私募債券尚需待尖點股東會通過該私募案後始得進行。尖點將於115年5月26日召開股東會決議本私募案，如通過後，待尖點私募價格及轉換價格決定後再另行公告。金像電說明，此次私募為策略性投資。

另外金像電今日董事會決議辦理私募現金增資發行新股不超過4,000張，將於股東會決議之日起一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理。尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時充實營運周轉金及因應公司長期營運發展所需，並將於今年5月29日股東常會上討論。