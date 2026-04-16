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台股盈餘上修引領多頭 凱基投顧樂看AI、低軌衛星供應鏈

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基投顧指出，市場已逐步消化戰事的不確定性，台股在盈餘持續上修的支撐下，中長期趨勢依然樂觀，建議布局聚焦AI與低軌衛星相關供應鏈。凱基證券／提供
凱基投顧指出，市場已逐步消化戰事的不確定性，台股在盈餘持續上修的支撐下，中長期趨勢依然樂觀，建議布局聚焦AI與低軌衛星相關供應鏈。凱基證券／提供

地緣政治衝突持續引發市場關注，儘管美伊雙方尚未對停火機制達成實質協議，但3月底在油價持續走高的同時，全球股市卻同步上揚，此一現象顯示，市場已逐步消化戰事帶來的不確定性。凱基投顧表示，地緣政治利空鈍化，市場重回基本面，台股在盈餘持續上修的支撐下，中長期趨勢依然樂觀，因此，未來任何因戰事引發的修正，皆為布局良機。

凱基投顧指出，過去一段時間，原油價格與股市呈現高度負相關，油價快速上漲往往伴隨股市修正，然而，3月底市場出現關鍵轉變，即使油價持續走高，全球股市卻同步反彈，油價短期波動不再被視為系統性風險。另外，自美伊衝突爆發以來，荷莫茲海峽航運量顯著下滑，一度推升布蘭特原油價格至每桶120美元附近，但若以通膨調整後的實際價格觀察，當前油價衝擊明顯低於歷史高峰。2008年油價高點146美元，若換算至今日的實質購買力，須達每桶220美元以上；2022年128美元的高點，亦相當於目前約149美元水準，相較之下，現階段約100至120美元的油價，對經濟造成的實質壓力仍屬有限。

台股方面，美伊戰事期間一度因風險升溫而出現約一成修正，但同一時間，整體盈餘展望卻逆勢持續上修。2026年整體盈餘年增率預估已由原先約20%上調至約32%，顯示戰事並未對企業獲利動能造成實質衝擊，關鍵支撐來自AI需求爆發式成長，且台積電（2330）持續上修資本支出與先進封裝產能規劃，2027年底CoWoS月產能已由15.5萬片調高至17萬片，以因應客戶追加訂單需求，在AI供應鏈訂單能見度延長的支撐下，預期接下來的首季財報季，台股整體盈餘展望仍有進一步上調的空間。

展望後市，未來若因地緣政治引發市場修正，均可視為中長線布局良機，而在AI與低軌衛星軍備競賽持續加速的背景下，相關供應鏈仍是布局的核心主軸。首選受惠輝達(NVIDIA) Vera Rubin平台規格升級的散熱、電源供應器、光通訊、銅箔基板、連接器及交換器族群；其次為供需持續吃緊的ABF基板、PCB、記憶體產業。

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