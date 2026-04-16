台積電法說會／3奈米供不應求加速擴產 啟動全球計畫、海內外大擴充

台積電（2330）3奈米家族產能持續供不應求，台積電今日召開線上法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家特別提到，台積電產能吃緊不會刻意選擇或偏袒任何客戶，台積電啟動全球3奈米產能擴張計畫，有別過往節點，台積電今年增加資本支出以提升3奈米產能，同步在台灣、美國以及日本擴充3奈米產能。

魏哲家說，過往台積不會在一個節點達到目標產能後就增加產能。然而，作為一家晶圓代工廠，台積電首要責任是為客戶提供最先進的技術和必要的產能，以幫助他們釋放創新潛力。基於台積對人工智慧應用強勁需求的評估，正在增加資本支出，以提升3奈米的產能。

他提到，在台灣台積正於在台南科學園區的超大晶圓廠（GIGAFAB）聚落中新增一座 3 奈米晶圓廠，預計於 2027 年上半年進入量產。

他也說，在美國亞利桑那州，第二座晶圓廠將採用 3 奈米製程技術，目前該晶圓廠已經完成興建，計畫於 2027 年下半年開始量產。另在日本，現在計畫熊本的第二座晶圓廠將採用 3 奈米製程技術，並預計於2028 年進入量產。

除了這些新建的晶圓廠，台積電也在台灣持續轉換 5 奈米的設備來支援 3 奈米產能。還將利用卓越製造來提高台積公司各地區晶圓廠的生產效率，進而增加產量。台積電亦將專注於跨製程技術的產能優化，包含在 7 奈米、5 奈米和 3 奈米之間彈性地產能支援。

魏哲家也說，「台積電正採用各種方法，在任何我們能力所及之處盡己所能，以最大程度地支持我們所有平台中的每一個客戶。再者，儘管產能很緊迫，我們不會刻意選擇或偏袒任何客戶」。