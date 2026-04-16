整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布今年第1季財報及第2季展望，第1季稅後純益5,724 .8億元，創歷史新高，每股純益22.08元；預估今年第2季美元營收390~402億美元，毛利率65.5~67.5%，營益率56.5~58.5%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

1、第1季財報：單季營收1兆 1,341億元 毛利率66.2%、EPS 22.08元

台積電公布今年第1季合併營收1兆 1,341 億元，季增 8.4%，年增35.1%，創歷史新高；稅後純益5,724 .8億元，季增13.2%，年增58.3%，創歷史新高；每股純益22.08 元，年增58.3%，創新高。

若以美元計算，第1季營收359億美元，季增6.4%，年增40.6%，超越公司預估高標。

2026 年第1季毛利率為 66.2%，營業利益率為 58.1%，稅後純益率為 50.5%。

2、第2季展望：營收390~402億美元 毛利率65.5~67.5% 營益率56.5~58.5%

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望，預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2,363.3億元到1兆2,743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣 31.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 65.5%到 67.5%之間；營業利益率預計介於 56.5%到 58.5%之間。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，對未來幾年人工智慧發展趨勢有信心，對2026年台積電全年營收以美元計算成長超過30%充滿信心。

魏哲家在1月間的法說會時曾表示，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成；最新在法說會釋出的訊息將可望年增逾3成，首度上修3個月前的說法。

4、資本支出：預估今年資本支出520~560億美元不變估近高標

台積電表示原先在1月預估的今年資本支出520~560億美元區間不變，目前預估將接近高標，若相關目標達成仍將創歷史新高。

台積電今年第1季資本支出約111億美元，較2025年第4季115.1億美元略降。

5、定價策略：魏哲家回應不會劇烈調價

市場關注AI需求強勁，台積電後續是否有漲價空間，魏哲家強調，一向把客戶視為合作夥伴，不會採取劇烈調價的方式，台積電不會因掌握先進製程優勢，就對價格進行大幅調整，而是追求與客戶共同成長的長期合作模式。

6、Terafab 與英特爾合作的競爭 魏哲家：擴充產能沒有捷徑可走（no shortcuts）

外資關切Terafab與英特爾（Intel）合作帶來的競爭議題，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，英特爾和特斯拉（Tesla）都是台積電的客戶，台積電同時也將英特爾視為強大的競爭對手，絕不低估他們，但擴充產能沒有捷徑可走（no shortcuts）。