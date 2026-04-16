快訊

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「相信最後的裁判是人民」

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求太狂 魏哲家：台積電在南科、美日廠擴增3奈米產線

中央社／ 新竹16日電
圖為位於新竹科學園區的台積電十二廠。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
圖為位於新竹科學園區的台積電十二廠。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，為滿足人工智慧（AI）應用強勁需求，台積電加速投資，提升3奈米產能，將在南科、美國及日本新增3奈米製程產線，並將台灣5奈米設備轉換生產3奈米。

魏哲家說，台積電在南科新增3奈米製程產線，預計2027年上半年量產；美國亞利桑那州第2廠也將採用3奈米製程，已完成建設，預計2027年下半年量產；至於日本熊本第2廠也計劃採用3奈米製程技術，預計2028年量產。

台積電今天召開線上法人說明會，為滿足AI應用強勁需求，支持包括AI、智慧手機、汽車及物聯網等客戶3奈米穩定需求，台積電正執行全球擴產計畫。

除新增產線外，魏哲家說，台積電同時將台灣5奈米製程設備轉換生產3奈米，台積電並提升生產效率，增加晶圓產出，全力支持所有客戶。

台積電 魏哲家 南科

延伸閱讀

日本戰略轉型／軍工產業 成早苗經濟學火車頭

台積營收創雙紀錄 上月、Q1同寫佳績 單季超越財測高標

台積電法說會／談Terafab與英特爾競爭 魏哲家2關鍵字回應

淡季不淡！台積電3月及首季營收亮眼 首季破兆元達1.1341兆

相關新聞

台積電將爭取輝達次世代LPU單！外資關切Groq 3流向三星 魏哲家妙答

輝達（NVIDIA）在2026年GTC大會發表低延遲推理加速器Groq 3 LPU，並宣布三星（Samsung）量產，台積電（2330）首季法說會中，外資關注這是否使三星取得了進軍AI晶片代工門票，台積電是否有計畫贏回該生意？

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布今年第1季財報及第2季展望，第1季稅後純益5,724 .8億元，創歷史新高，每股純益22.08元；預估今年第2季美元營收390~402億美元，毛利率65.5~67.5%，營益率56.5~58.5%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

台積電財報／首季超標 EPS 達22.08元優於預期 雙率同破表

台積電（2330）今日下午將召開線上法說會，盤後先公布財報數字，台積電今年首季營收359億美元超越公司預估高標，單季每股稅後純益（EPS）達到22.08元創新高，單季賺逾二股本並優於市場預期，單季毛利率來到66.2%、營益率58.1%皆超過公司預估。

台積電法說前五大預測一次看 外資看首季賺逾5,433億元、第2季續強

晶圓代工龍頭台積電（2330）16日將召開2026年首季法說會，在首季營收已達1.1341兆元、年增35.1%後，市場關注焦點已從「首季有多旺」，進一步轉向「第2季還能不能更強」。本報整理多家外資最新預測，聚焦首季獲利、本季展望、全年成長、資本支出與中長線獲利趨勢五大方向，供讀者一次掌握。

台積電法說會／談定價策略 魏哲家：不會劇烈調價

台積電（2330）16日法說會上，市場關注在AI需求強勁下，台積電後續是否還有漲價空間。對此，魏哲家回應時直指，公司一向把客戶視為合作夥伴，雖然知道自身的技術價值與市場地位，但不會採取劇烈調價的方式，而是希望在客戶於終端市場取得成功的同時，台積電也能一同成長、取得應有價值，並持續擴充產能支援客戶。

AI需求太狂 魏哲家：台積電在南科、美日廠擴增3奈米產線

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，為滿足人工智慧（AI）應用強勁需求，台積電加速投資，提升3奈米產能，將在南科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。