AI需求太狂 魏哲家：台積電在南科、美日廠擴增3奈米產線

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，為滿足人工智慧（AI）應用強勁需求，台積電加速投資，提升3奈米產能，將在南科、美國及日本新增3奈米製程產線，並將台灣5奈米設備轉換生產3奈米。

魏哲家說，台積電在南科新增3奈米製程產線，預計2027年上半年量產；美國亞利桑那州第2廠也將採用3奈米製程，已完成建設，預計2027年下半年量產；至於日本熊本第2廠也計劃採用3奈米製程技術，預計2028年量產。

台積電今天召開線上法人說明會，為滿足AI應用強勁需求，支持包括AI、智慧手機、汽車及物聯網等客戶3奈米穩定需求，台積電正執行全球擴產計畫。

除新增產線外，魏哲家說，台積電同時將台灣5奈米製程設備轉換生產3奈米，台積電並提升生產效率，增加晶圓產出，全力支持所有客戶。