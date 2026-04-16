特斯拉自建TeraFab 台積電董座魏哲家：晶圓代工核心沒有捷徑

台積電（2330）今日舉行法說會，會中法人關注特斯拉（Tesla）執行長馬斯克決定自建「TeraFab」自建晶圓廠，並傳出部分訂單轉向三星。台積電董事長魏哲家回應 ，AI訂單需求真的非常強勁，強度比1月法說時預估還強，台積電的目標是儘管滿足客戶需求，但通常興建一座晶圓廠需耗時2到3年，公司將持續努力爭取每一塊業務，他並強調晶圓代工產業是「沒有捷徑」。

這也法人針對台積電先進製程和先進封裝產能一直無法滿足部分客戶需求，才會激發馬斯克想自建年產百萬片的晶圓廠，並拉撤英特爾和三星合作，形成新的晶片製造聯盟。

法人今天即聚焦馬斯克此動作是否會分食台積電的訂單。對此魏哲家並未正面評論單一客戶策略，但強調，不論競爭環境如何變動，台積電核心優勢仍在於技術領先、製造能力與客戶信任，這些條件才是長期勝出的關鍵。

魏哲家說，晶圓代工產業具高度門檻，建置一座新晶圓廠需時約2至3年，後續量產與良率提升還需1至2年時間，整體周期長、資本密集，「沒有任何捷徑可走」。他並強調這也是台積電之所以會拉高資本支出到560億美元上限的主要關鍵。他並強調，台積電不會輕易把訂單分出給同業，會儘量增加產能，未來幾年都會持續增加產能。