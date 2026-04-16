台積電法說會／談定價策略 魏哲家：不會劇烈調價

台積電（2330）16日法說會上，市場關注在AI需求強勁下，台積電後續是否還有漲價空間。對此，魏哲家回應時直指，公司一向把客戶視為合作夥伴，雖然知道自身的技術價值與市場地位，但不會採取劇烈調價的方式，而是希望在客戶於終端市場取得成功的同時，台積電也能一同成長、取得應有價值，並持續擴充產能支援客戶。

魏哲家表示，台積電定價的最核心考量，首先是讓客戶能在各自市場上成功，這始終是公司優先順序。他強調，客戶是夥伴，台積電不會因為自身掌握先進製程優勢，就對價格進行大幅調整，而是追求與客戶共同成長的長期合作模式。

至於AI成長動能是否足以支撐更高獲利表現，魏哲家則指出，台積電持續接收到來自客戶及客戶的客戶的正面訊號，AI需求依舊非常強勁。對於先前提出的AI加速器營收於2024年至2029年間將達中高50%年複合成長率（CAGR）目標，他表示，目前觀察仍朝「偏高50%」方向推進，顯示AI需求動能沒有改變，反而持續增強。