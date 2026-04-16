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AI需求強勁 台積電估第2季營收增10%、全年成長逾30%
晶圓代工廠台積電營運展望樂觀，預期第2季營收可望達390億至402億美元，將季增10%，年增32%。董事長魏哲家表示，人工智慧相關需求依然非常強勁，運算需求大幅增加，支持對領先製程晶片的穩健需求，2026年美元營收將成長超過30%。台積電美元營收成長展望，優於先前預期。
台積電今天召開線上法人說明會，董事長魏哲家說，在領先的製程技術強勁需求驅動下，第1季營收表現略高於預期，第2季領先的製程技術需求持續強勁，並將繼續支持業務表現。
魏哲家表示，台積電關注元件漲價的影響，特別在消費及價格敏感的終端市場。此外，中東地區近期局勢對總體經濟帶來更多不確定因素，台積電在業務規劃上保持謹慎，並專注於業務基本面，進一步強化競爭地位。
魏哲家說，人工智慧相關需求依然非常強勁，運算需求大幅增加，支持對領先製程晶片的穩健需求，台積電對於AI趨勢保持高度信心，也對於2026年營收表現充滿信心，預期全年美元營收成長將超過30%。
台積電先前預期，2026年美元營收將成長接近30%。據魏哲家預估，台積電今年美元營收表現可望優於預期。
台積電財務長黃仁昭表示，第2季營收可望達390億至402億元，將季增10%，年增32%；毛利率約65.5%至67.5%，以中間數估算，將較第1季上揚0.3個百分點；第2季營業利益率約56.5%至58.5%。
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