台積電：化學氣體管道多元庫存足 短期不影響營運

晶圓代工龍頭台積電今天表示，針對包括氦氣與氫氣等特殊化學品與氣體，台積電有多元管道取得資源，備有安全庫存，確保供應穩定，短期內不會影響營運。

台積電今天下午舉行線上法人說明會。關於能源供應，台積電財務長黃仁昭指出，台積電與台電及政府密切合作，能源供應穩定充足，短期內能源供應對台積電營運不會造成任何中斷或影響。

談到原物料與能源供應狀況，他指出，台積電建立完善的風險管理系統，識別與評估各項相關風險，並在原物料供應方面主動採取風險因應策略。

黃仁昭表示，台積電策略是持續發展多元供應來源方案，建立全球多元化的供應關係，並強化在地供應鏈。

針對特殊化學品與氣體（包括氦氣與氫氣），黃仁昭指出，台積電已從不同地區的多家供應商取得資源，並備有安全庫存，確保供應穩定，台積電也正與供應商密切合作，強化供應鏈的韌性與持續，預期在原物料供應方面，短期內不會對台積電營運造成影響。

黃仁昭表示，因應中東地區近期情勢，政府已宣布確保液化天然氣（LNG）供應至少可維持至5月，政府也表示正積極爭取更多液化天然氣供應，取得來源多元化，並制定備援方案。

黃仁昭表示，預期短期內能源供應對台積電營運不會造成任何中斷或影響。