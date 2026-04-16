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台積電法說會／談Terafab與英特爾競爭 魏哲家2關鍵字回應

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照

台積電（2330）今日召開線上法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席。外資追問Terafab與英特爾（Intel）合作帶來的競爭議題，魏哲家直球回應並拋出2關鍵字：no shortcuts，同時也引述輝達NVIDIA）執行長黃仁勳的談話。

外資追問Terafab與英特爾合作帶來的競爭以及台積電產能吃緊造成訂單外溢給對手等議題，魏哲家直言，英特爾和特斯拉Tesla）都是台積電的客戶，同時台積電也視英特爾為強大的競爭對手，絕不低估他們，但話雖如此，擴充產能沒有捷徑可走（no shortcuts）。

魏哲家說，晶圓代工的基本規則永遠不會改變，需要技術領先、卓越的製造流程和客戶的信任。最重要的是，還有Jensen（輝達執行長黃仁勳）提到的服務，也感謝他的讚譽。

魏哲家也重申，建立一個新廠需要2到3年的時間。沒有捷徑可走，而且拉升產能還需要1到2年的時間。這是晶圓代工產業的根本。台積電持續努力贏得客戶，台積對自身的技術實力非常有信心，並正在竭盡全力爭取每一筆商機。

外資持續追問若產能吃緊是否會造成訂單外溢？對此，魏哲家說，建立一座新廠需要2到3年的時間。這段時間內台積電也持續建造新廠來滿足客戶日益增長的需求。沒有捷徑可走。總之產能非常吃緊，但台積電正在努力確保能夠滿足客戶的需求。

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