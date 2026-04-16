快訊

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「相信最後的裁判是人民」

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電先進製程訂單滿手！本季營收估再增一成 與獲利續創新高可期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電財務長黃仁昭表示，較高的資本支出通常對應未來更高的成長機會。記者胡經周／攝影
台積電財務長黃仁昭表示，較高的資本支出通常對應未來更高的成長機會。記者胡經周／攝影

台積電法說會持續給出第2季強勁成長展望。預期在先進製程訂單包括3奈米需求強勁、2奈米開始爬升下，本季合併營收預估介於390億美元到402億美元，以新台幣31.7元兌換1美元計算，約1兆2363.3億元到1兆2743.4億元。換算中位數，估季增10%、年增 32%；毛利率持續維持高檔，介於65.5%到67.5%，以中位數計算，也優於首季的66.2%；營業利益率介於56.5到58.5%。

台積電仍維持今年資本支出介於520億到560億美元。

台積電財務長黃仁昭說，如公司一貫所述，較高的資本支出通常對應未來更高的成長機會。憑藉領先的技術優勢與市場滲透率，台積電具備良好條件，掌握來自5G、AI與HPC等產業趨勢所帶動的長期結構性需求。台積電預期2025年資本支出將落在520億至560億美元區間的高標，以持續支援客戶成長。在積極投資未來成長的同時，仍致力於為股東創造具獲利性的成長。

黃仁昭也強調，將持續維持穩定且逐步成長的現金股利政策，無論在年度或季度層面。

台積電 營收

延伸閱讀

台積營收創雙紀錄 上月、Q1同寫佳績 單季超越財測高標

淡季不淡！台積電3月及首季營收亮眼 首季破兆元達1.1341兆

台積電法說會／2026年資本支出520-560億美元不變 估近高標

台積電預估第2季營收再創高至390-402億美元 季增一成優於市場預期

相關新聞

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布今年第1季財報及第2季展望，第1季稅後純益5,724 .8億元，創歷史新高，每股純益22.08元；預估今年第2季美元營收390~402億美元，毛利率65.5~67.5%，營益率56.5~58.5%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

台積電財報／首季超標 EPS 達22.08元優於預期 雙率同破表

台積電（2330）今日下午將召開線上法說會，盤後先公布財報數字，台積電今年首季營收359億美元超越公司預估高標，單季每股稅後純益（EPS）達到22.08元創新高，單季賺逾二股本並優於市場預期，單季毛利率來到66.2%、營益率58.1%皆超過公司預估。

台積電法說前五大預測一次看 外資看首季賺逾5,433億元、第2季續強

晶圓代工龍頭台積電（2330）16日將召開2026年首季法說會，在首季營收已達1.1341兆元、年增35.1%後，市場關注焦點已從「首季有多旺」，進一步轉向「第2季還能不能更強」。本報整理多家外資最新預測，聚焦首季獲利、本季展望、全年成長、資本支出與中長線獲利趨勢五大方向，供讀者一次掌握。

台積電法說會／談定價策略 魏哲家：不會劇烈調價

台積電（2330）16日法說會上，市場關注在AI需求強勁下，台積電後續是否還有漲價空間。對此，魏哲家回應時直指，公司一向把客戶視為合作夥伴，雖然知道自身的技術價值與市場地位，但不會採取劇烈調價的方式，而是希望在客戶於終端市場取得成功的同時，台積電也能一同成長、取得應有價值，並持續擴充產能支援客戶。

AI需求太狂 魏哲家：台積電在南科、美日廠擴增3奈米產線

晶圓代工廠台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，為滿足人工智慧（AI）應用強勁需求，台積電加速投資，提升3奈米產能，將在南科...

台積電：布局CoPoS先進封裝製造 量產時程可期

台積電董事長暨總裁魏哲家今天下午在線上法人說明會表示，台積電正布局CoPoS先進封裝製造流程，預估幾年後可進入量產階段。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。