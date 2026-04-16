台積電先進製程訂單滿手！本季營收估再增一成 與獲利續創新高可期

台積電法說會持續給出第2季強勁成長展望。預期在先進製程訂單包括3奈米需求強勁、2奈米開始爬升下，本季合併營收預估介於390億美元到402億美元，以新台幣31.7元兌換1美元計算，約1兆2363.3億元到1兆2743.4億元。換算中位數，估季增10%、年增 32%；毛利率持續維持高檔，介於65.5%到67.5%，以中位數計算，也優於首季的66.2%；營業利益率介於56.5到58.5%。

台積電仍維持今年資本支出介於520億到560億美元。

台積電財務長黃仁昭說，如公司一貫所述，較高的資本支出通常對應未來更高的成長機會。憑藉領先的技術優勢與市場滲透率，台積電具備良好條件，掌握來自5G、AI與HPC等產業趨勢所帶動的長期結構性需求。台積電預期2025年資本支出將落在520億至560億美元區間的高標，以持續支援客戶成長。在積極投資未來成長的同時，仍致力於為股東創造具獲利性的成長。

黃仁昭也強調，將持續維持穩定且逐步成長的現金股利政策，無論在年度或季度層面。