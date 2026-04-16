台積電法說會／首度上修全年美元展望 魏哲家：對年成長逾30%充滿信心

台積電（2330）今日召開線上法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席。由於AI驅動先進製程需求明朗，外界預期台積電將上修全年美元成長展望，魏哲家今日在法說會上直言，仍對未來幾年人工智慧發展趨勢有信心，並相信台積電強大的技術差異化和廣泛的客戶基礎的支持下，半導體需求將繼續保持強勁，對2026年台積全年營收以美元計成長超過30%充滿信心。

回顧先前1月魏哲家當時提到，預計2026年將是台積電另一個強勁成長的一年，並預測全年營收以美元計將成長近30%。如今公司釋出最新的美元成長展望可望超過30%，已較三個月前的說法首度上修。

法人紛紛關注台積電正在持續擴充3奈米產能背後的應用成長，魏哲家分別回應，仍然是高速運算 (HPC) 和人工智慧 (AI) 應用，AI應用需求持續強勁，通常建造一座新的晶圓廠需要2到3年時間，沒有捷徑，也正由於需要時間建立新廠並提供完善服務，預期2027年產能仍將持續吃緊。