台積電法說會／2026年資本支出520-560億美元不變 估近高標

台積電（2330）今日召開線上法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席。台積電原先1月預估2026年的資本支出520億至560億美元區間不變，不過目前預估將接近高標。若相關目標達成仍將創歷史新高紀錄。

黃仁昭說，更高的資本支出通常意味著更高的成長機會。未來幾年，憑藉台積強大的技術領先地位和差異化優勢，將有能力掌握產業的結構性需求，以及5G、人工智慧和高速運算等大趨勢。台積電現在預計2026年的資本支出將接近520億至560億美元區間的高標。

他提到，台積電將繼續大力投資以支持客戶成長，同時也為未來的成長進行投資。憑藉2026年如此規模的資本支出，台積電也將持續致力於為股東帶來獲利成長，也將繼續致力於實現可持續且穩定成長的年度和季度每股現金股息。

台積電今年首季資本支出約111億美元，較2025年第4季115.1億美元略降。先前市場一度傳出台積電今年資本支出將上修甚至上看700億美元新紀錄，不過，公司今日已正式宣布2026年的資本支出520億至560億美元區間不變。