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台積電預估第2季營收再創高至390-402億美元 季增一成優於市場預期

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈／台北即時報導

台積電（2330）今日召開線上法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席。台積電預估第2季營收介390-402億美元，可望將再挑戰續創新高紀錄，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6-8%。

台積電並預估第2季毛利率來到65.5-67.5%、營益率56.5-58.5%，匯率假設基礎新台幣兌美元為31.7。

台積電財報顯示，今年首季美元營收達359億美元，季增6.4%，年增40.6%，優於公司預估，毛利率66.2%，營益率58.1%也皆優於公司原先預估，分別季增3.9個百分點、4.1個百分點，以及年增7.4個百分點、9.6個百分點。

台積電 營收 魏哲家

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