台積電首季大賺5724.8億元 每股純益22.08元續創新高

台積電今（16）日公布2026年第1季財報，合併營收約新台幣1兆1,341億，年增35.1%、8.4%，單季稅後純益達5724.8億元，季增13.2%，每股純益達22.08元，營收和獲利創單季新高。台積電第1季毛利率為66.2%，營業利益率為58.1%，稅後純益率則為50.5%，三率同創單季新高。

若以美元計算，2026年第1季營收為359億元，季增6.4%、年增40.6%，。

台積電首季營收結構，3奈米製程出貨占台積公司2026年第一季晶圓銷售金額的25%，5奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的13%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

台積電受惠AI應用爆發、先進製程需求大增，首季營收創下單季歷史新高，也飛越財測高標。對照台積電去年第4季營收1兆460.9億元，台積電首季的表現，已連二季營收破兆更難得改變以往的模式，在首季即創單季新高。

台積電今日下午將舉行法說會，由董事長魏哲家及資深副總經理暨財務長兼發言人黃仁昭共同主持，除了說明第1季營運成果，也將提出本季及後市展望。

法人也關注中東戰爭是否造成半導體材料供應短缺，以及來自TeraFab新晶圓廠的競爭、英特爾EMIB-T搶進2.5D先進封裝等，對台積電未來營運的影響。

美系外資指出，台積電法說會可能會上調今年營收展望，從接近30%的年成長到30%中段。另觀察明年EUV訂單提高，反映3奈米需求轉強，來自 HBM base die、LPU、CPU等需求。外資上修2028年資本支出從700億至800億，並預估2Q營收季增幅在5-10%之間，毛利率64%-65%。

台積電日前一度衝上2100元，改寫歷史天價，今日開平盤2080元，盤中一度下跌至2055元，午盤後翻紅，最後以2085元收紅，改寫歷史新高價。市值攀升至54兆元，創上市公司最高市值紀錄。