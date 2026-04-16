大啖通用伺服器及記憶體商機 法人調高健鼎財測及目標價

健鼎（3044）第1季獲利可望締造新猷，法人看好，第2季營收持續季增近一成，加上受惠Agentic AI推升通用伺服器及記憶體需求，除調高2026、2027年獲利預估值，並上修目標價。

壽險金控旗下投顧法人分析，健鼎第1季營收209.6億元，季增10.5%，年增22.4%，優於預期，改寫單季歷史新高紀錄，拜中高階產品組合優化，新品報價反應原料成本及營收規模效益，毛利率較前一季改善，獲利同創單季新高。

展望第2季，隨伺服器及記憶體相關產品需求強勁，健鼎訂單能見度已拉長至下半年，除通用伺服器成長力道優於原先預期外，記憶體模組用板報價逐步反應金價，法人預期毛利率持續向上，單季營收可望季增近一成，續創新高。

法人表示，Agentic AI興起，CPU角色由「輔助運算」轉向「核心調度」，並驅動DRAM及NAND需求更加強勁，PCB大廠積極供應GPU、ASIC等高階AI伺服器的情況下，通用伺服器訂單明顯外溢至健鼎，後市營運可望水漲船高。