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記憶體廠旺宏入列臺灣資訊科技等指數成分股 遞延至今日生效

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

國內主要記憶體廠旺宏（2337）將入列臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數成分股，調整異動遞延至16日交易結束後生效，亦即17日起生效。合計追蹤臺灣中型100指數以及臺灣資訊科技指數的ETF規模為1,286.75億元。

由於日前旺宏因短線漲幅過大與波動劇烈，4月9日因經臺灣證券交易所公告非處置有價證券，依據富時臺灣證券交易所臺灣指數系列基本規則3.4.1規定，該成分股納入刪除異動將生效。

臺灣指數公司3月6日公告富時羅素系列指數季度調整結果，包含臺灣中型100、臺灣資訊科技等指數，相關成分股納入及刪除變動將自3月20日交易結束後生效，亦即自3月23日起生效。

其中，追蹤臺灣中型100指數的元大中型100則新增及刪除各十檔，納入貿聯-KY、高力、景碩、旺宏、聯詠、統一超、瑞昱、新代、聯邦銀、萬海，刪除玉晶光、金像電、材料*-KY、京元電子、三陽工業、台肥、中保科、欣興、華邦電、裕融；至於追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技新增鴻勁、景碩、旺宏三檔，刪除玉晶光一檔，兩檔ETF除旺宏外已經調整完畢，目前總持股檔數為99檔以及63檔。

旺宏 元大

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