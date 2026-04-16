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台積電財報／首季超標 EPS 達22.08元優於預期 雙率同破表
台積電（2330）今日下午將召開線上法說會，盤後先公布財報數字，台積電今年首季營收359億美元超越公司預估高標，單季每股稅後純益（EPS）達到22.08元創新高，單季賺逾二股本並優於市場預期，單季毛利率來到66.2%、營益率58.1%皆超過公司預估。
回顧台積電公司先前1月法說會上預估，2026年首季美元營收達約346-358億美元中間值352億美元，季增約4.4%，毛利率與營益率也可望持續季成長。公司估首季毛利率63-65%，營益率54-56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6。
至於市場則預估，台積電2026年首季美元營收超標達361億美元、首季每股稅後純益（EPS）平均值估約21元，毛利率65.2%。實際結果毛利率優於預估，挹注獲利超預期。
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