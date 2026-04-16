台積電財報／首季超標 EPS 達22.08元優於預期 雙率同破表

台積電（2330）今日召開線上法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席。台積電原先1月預估2026年的資本支出520億至560億美元區間不變，不過目前預估將接近高標。若相關目標達成仍將創歷史新高紀錄。

2026-04-16 14:23